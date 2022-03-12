Son Gün 31 Mart! 13 Milyon SGK ve BAĞ-KUR Emeklisine 2750 TL Promosyon Ödemesi Yapılacak

Yapı Kredi Bankası tarafından Sosyal güvenlik kurumu ile emekli sandığı emeklilerine yönelik hazırlanan emekli paketi fırsatından faydalanmak amacıyla emekli maaşlarının Yapı Kredi Bankası'ndan alınması gerekir. Banka tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre maaşlarını bankaya taşıyan ve 3 yıl boyunca alma sözü veren emekli vatandaşları 2750 TL'lik promosyon ödemesi yapılacak. Banka şubeleri ya da internet şubesi üzerinden müracaat işlemlerini gerçekleştirecek kişilerin maaşlarını bankaya taşımaları sağlanacak. Diğer taraftan söz konusu kampanyanın 31 Mart tarihinde kadar süreceği ifade edildi.

Emekli Vatandaşlara Ne Kadar Promosyon Ödemesi Yapılacak?

20 Ocak 2022 tarihi ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylıklarının 3 sene boyunca Yapı Kredi Bankası'ndan alınması sözü verilmesi durumunda müşterilere 2750 tl ye varan nakit promosyon ödemesi yapılacak. Promosyon taahhütnamesi imzalanması sonrasında ek bir şart aranmadan; emekli vatandaşın aldığı maaşın 1499 TL olması durumunda 1650 TL, 1500 TL ve 2000 499 TL arasında bulunması halinde 2.100 TL, 2500 TL nin üzerinde olması durumunda ise 2 bin 500 TL'lik nakit promosyon ödemesi yapılacak.

Emeklilere Toplamda 2750 TL’lik Promosyon Ödemesi Yapılacak

Ek ödül taahhütnamesinin imza altına alınmasından hemen sonra 60 gün içerisinde 2 yeni fatura ödeme talimatının verilmesi halinde maaş dışı 100 TL'lik bir ödeme ödül verilecek. 20 Ocak 2022 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında İlk defa kredi kartı kullanacak olan vatandaşlara başlangıç tarihi itibariyle son 3 ay içerisinde var olan kart ya da kredi kartları ile herhangi bir harcama .işlemleri yapmamış kişiler, başlangıç tarihinden itibaren 30 Nisan 2022 tarihine kadar gerçekleştirecekleri 500 TL harcama sonrasında ek 150 TL nakit promosyon ödemesi almaya hak kazanacak nokta böylelikle 100 + 150 + 2500 hesabından emeklilere 2750 TL lik bir promosyon ödemesi yapılmış olacak.