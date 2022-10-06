Son gün 10 Ekim! Emekli Cumhurbaşkanı Destekli Ödemeler İçin Başvuru Yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyuru yaptı! Son dakika haberine göre emekli olan kişilere ödenecek kamu bankalarındaki destek ödemeleri 10 Ekim'de bitecek. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda başvuru yapacak olan kişilere 40 bin TL ödeme verilmektedir. Nakit kredi alacak kişilere hemen sonuç verecek olan bu bankalar emekli olanlara devlet destekli olarak işlem yapmaktadır. 36 ay vadeye kadar sizlere ödenecek olan bu kredilerde, başvuru yaparak kredi alacak kişilere başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda hemen sonuç verilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank yaptığı bu kampanyada emekli maaşı alan herkese sonuçlarına göre kredi imkanı sağlayacaktır. Kredi notu uygun olması durumunda hemen sonuç verilmektedir. Emekli maaşınızı bu bankadan alıyorsanız veya maaş taşıması yapacaksanız, başvurunuzu yaparak hemen ne kadar onay alacağınızı da görebileceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank emekli maaş müşterileri ayrıca 40 bin TL haricinde daha yüksek limitlerde kredi alabilecek ve bu kredileri de istedikleri zaman hesaplarına yatırarak kullanabileceklerdir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank internet bankacılığı uygulamasını kullanan kişilere 3 ay ertelemeli kredi verilmektedir. Bu bankalar 50 bin TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde, ilk taksit ödemesini ertelemeden de kredi alabileceksiniz. 50 bin TL'ye kadar verilecek olan tüm kredilerde banka 36 ay vadeli kredi vermektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank ayrıca emekli maaşını kendi bankasından alan herkes için emekli promosyonu da vermektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden promosyon alacaksanız, başvurunuzu yaparak hemen işlem yapabileceksiniz. Bu şekilde sizlerde kredi işlemlerinizi hemen hesaba yatırarak da kullanabileceksiniz. Şartlara uygun olan kişiler, başvuru yaptıktan hemen sonra Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakit ödemesi alabileceklerdir.