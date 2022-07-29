Son Dönemin Gözde Oyuncusu Halit Özgür Sarı Bugünkü Kariyerine Nasıl Ulaştı?

Halit Özgür Sarı, özellikle son birkaç yıldır yapmış olduğu projelerdeki başarısıyla tüm ilgiyi bir anda üzerine toplamıştır. Aldığı her projede kendini oldukça geliştirerek bir sonraki projelerinde karşımıza farklı bir Halit olarak çıkmıştır. Halit Özgür Sarı bugün milyonlarca hayranı olan alanında oldukça başarılı bir oyuncu konumuna gelmiştir.

Halit Özgür Sarı’nın Hayatı

Halit Özgür sarı 1993 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Bu mesleği yapmayı çok isteyen oyuncu üniversite yıllarında farklı bir alanda eğitim almaktaydı. Ancak oyunculuk arzusunu daha fazla bastıramamış ve ekonomi alanında aldığı eğitimi bırakarak oyunculuk mesleğinde ilerlemek için ilk adımını atmıştır. Bugün ise verdiği bu karadan çok memnun olan oyuncu hiç durmadan bu alanda kendini geliştirmeye devam etmektedir.

Halit Özgür Sarı’nın Oyunculuk Kariyeri

Oyunculuğa ilk adımını Süleyman karakteriyle 2018 yılında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisiyle atmıştır. İlk işinin ardından yapımcılar tarafından oldukça dikkat çekmiş ve bugünkü konumuna koşar adımlarla ulaşmıştır. Daha sonra oyunculuk yapmış olduğu Hakan Muhafız, Şampiyon, Kırmızı Oda, Kardeşlerim ve Gizli Saklı dizilerinde göstermiş olduğu başarılı oyunculuğuyla büyük bir kitleye sahip olmuştur. Oyuncunun bugünkü konumuna ulaşmasında en büyük rol kardeşlerim dizisinde Kadir karakteriyle göstermiş olduğu performanstır. Dizide birçok duygusal sahnede izleyicilere o anı yaşatan oyuncu bu diziyle kariyerinde büyük başarılar elde etmiştir.

Bir programa konuk olan ünlü oyuncu kariyeri ile ilgili birçok özel açıklamada bulunmuştur. Özellikle nasıl keşfedildiğiyle ilgili soruyu normal bir keşif olduğunu ancak kendi içindeki durmayan oyunculuk ateşini keşfedişi olarak tanımlamıştır. Üniversitede ekonomi okuduğunu ve o dönemde ailesiyle beraber yaşadığını ifade eden oyuncu üniversiteye gitmek için evden çıktığını ancak ayaklarının bir türlü okula gitmek istemediğini ve okuduğu bölümün hiçbir şekilde ilgisini çekmediğini söylemiştir. Ünlü oyuncu bir anda okulu bırakmış ve bu kararı 2 yıl boyunca ailesine söylememiştir. Okulu bırakmasının ardından hayalleri olan oyunculuğa asım atmak için bu alanda eğitimler almış. Tiyatro yaptığı dönemde birçok arkadaş edinmiş ve bulunduğu ortamda kendini oldukça mutlu hissetmiştir. Son dizisi Gizli Saklı ile başrol oyunculuğu yapmış ve sektörde çok daha iyi bir konuma ulaşmıştır.