Son dakika! Ziraat Bankası devlet destekli olarak 25.000 TL ödeme yapacağını resmi olarak açıkladı

Devlet bankası olan Ziraat Bankası devlet destekli olarak 25.000 TL'ye kadar krediyi sadece bireysel müşterilere vereceğini açıkladı. Son zamanlarda yapılan Kredi kampanyalarında özellikle düşük faiz oranları ile kredi verecek olan kişilere Ziraat Bankası destek vererek gelir belgesiz olarak 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyor. Banka borçlarını kapatmak isteyen kişiler ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler başvurularını Ziraat Bankası üzerinden yaparak aynı gün içinde hızlı bir şekilde şubelere gitmeden de kredi onayı alabiliyor. Ziraat bankası'nın başlatmış olduğu bu devlet destekliye ihtiyaç kredisine katılmak için bazı şartları uygun müşteri olmanız gerekmektedir.

Ziraat Bankası internet sitesi üzerinden yayınlanan haber ile birlikte kredi başvurusu yapacak olan kişiler için başvuru şartları şu şekilde...

Ziraat Bankası internet sitesi üzerinden yapılan Kredi duyurusu sonrasında başvuru yapacak olan kişilerin 18 yaşından büyük olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.

Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda banka bu kişilere 6 aydır sigorta primlerinin yatıyor olmasını istemektedir. Emekli olan kişiler ise maaşlarını Bu banka üzerinden alıyorsa, sadece 25.000 TL değil daha yüksek limitlerde de kredi imkanından faydalanabiliyorlar.

Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan haber ile birlikte başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin icralık ve avukatlık bir durumunun olmaması bankalar üzerinde hesaplarında herhangi bir haciz olmaması gerekmektedir.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar banka şubelerine giderek Kredi başvurusunu hızlı bir şekilde yapabilmektedir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunu şubeler üzerinden yapacak olan kişiler devlet destekli olarak 25.000 TL kredi ödemesi almak istiyorsa ve bu bankada hesabı varsa sadece kimlikleri ile birlikte giderek ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak başvurusunu bireysel müşteri temsilcisi üzerinden yapabilir.

Ziraat Bankası hesabı olan kişiler banka mobil uygulamasına giriş yaparak buradan hafta sonu olsa bile kredi başvurusunu gerçekleştirebilmektedir. Bankanın resmi internet sitesine girerek daha farklı Kredi kampanyalarında göz atabilir ve ayrıca diğer bankadaki borçlarınızı kapatmanız için devlet destekli borç kapatma kredisini de öğrenebilirsiniz.