Son Dakika: Ziraat Bankası 0.99 Faizli Kredi İçin Açıklama Yaptı!

Ziraat Bankası 0.99 faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar için hızlı bir şekilde kredi kampanyasına katılmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirmektedir. Ziraat Bankası sondakika yapmış olduğu kampanya duyurusunda 0.99 faiz oranları ile birlikte kredi kullanacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sunmaktadır. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, özellikle 0.99 faiz oranları ile birlikte kredi kullanmak isteyen kişilerden bazı şartlar aranmaktadır.

0.99 faiz oranlarıyla kredi kullanmak istiyorsanız, banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi internet bankacılığı üzeri uygulamasından yapabilirsiniz. Kredi kullanacak olan kişiler daha önce bu banka üzerinden bir kredi veya kredi kartı kullanmış olması ve düzenli ödemeler yaparak, banka kredi puanını yükseltmiş olması durumunda sadece 9000 TL ye kadar 0.99 faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanabilirler.

Sadece özel müşterilerin alabileceği bu kredi kampanyasına emekli olan kişilerin emekli maaşları bu banka üzerinde olması, sigortalı olarak çalışan kişilerinde son işyerlerinde 6 aydır çalışıyor olması ve maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alıyor olmaları gerekmektedir. Belirtilen bu şartlar dahilinde Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 9000 TL'ye kadar 0.99 faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullandırılmaktadır.

Daha yüksek limitlerde kredi kullanmak isteyen kişiler için de kampanya başlatan Ziraat Bankası düşük faiz oranları ile birlikte vatandaşlara 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ve gelir belgesiz kredi imkanı sağlıyor. Size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebilir ve 36 ay vadeli olarak verilen bu kredileri hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirerek katılabilirsiniz.