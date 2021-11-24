Son Dakika, Yok Artık Dedirten Kampanya, Banka Hesabına Tam 100.000 TL Nakit Yatıyor

Acil paraya ihtiyacı olan kişilere son dakika olarak yeni bir haber duyurusu geldi. Ekonomik sıkıntı yaşayan ve Acil para isteyen kişiler bankalar üzerinden artık 100.000 TL'ye kadar onay alabilecek. 100.000 TL'ye kadar acil nakit ihtiyacı olan kişiler hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma Kredisi olarak bu kredileri hemen onay alabilecek. Kamu bankaları olan Ziraat Bankası tarafından başlatılan bu kampanya diğer kamu bankaları ve bazı özel bankalar tarafından da takdir edildi kredi kampanyası bu şekilde tüm bankalar tarafından yapılmaya başlandı. Birden fazla Banka hesabı olan kişiler banka şubesine kredi başvurusu yaparak veya mobil uygulama üzerinden 100 bin TL başvurusu yaparak hesabınıa hemen para aktarabiliyor.

Akbank'tan 100.000 TL Anında ödeme

Akbank üzerinden 100 bin TL ödeme almak isteyen kişiler Banka hesabı olması durumunda Akbank internet bankacılığı şubesi olan Akbank direkt uygulaması üzerinden hemen başvuru yapabiliyor. Akbank direkt uygulaması üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte bank'a 100 bin TL'ye kadar hemen onay veriyor. Akbank şubelerinden ve Akbank'ın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız 36 ay vadeye kadar bu kredileri kullanabilir akbank'ın yapmış olduğu masrafsız kredi seçenekleri ile düşük faiz oranları ile kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank

Ülkemizde kamu Bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara düşük faiz oranları ile 100.000 TL'ye kadar hemen hesabına yatırdığı bir kredi kampanyası başlattı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara 100.000 TL'ye kadar hemen onay verecek. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler belirtilen şartları dahilinde hızlı bir şekilde onay olabilir ve kredi kullanmak için banka şubelerine giderek kimlikleri ile birlikte hemen işlemlerini yapabilir.

Emekli olan kişiler özellikle kamu bankaları üzerinden emekli maaşı alıyorsa Bu kişiler emekli maaşları hesapları üzerinden alacakları krediler ile birlikte banka şubelerine giderek isterlerse borç kapatma kredisi de kullanabilir. Diğer bankadaki olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı tek bir bankada toplamak istiyorsanız Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank sizlere yardımcı olacaktır.