Son Dakika: Yılbaşında emekliye ikramiye verilecek mi?

Emekli olan kişilere 1100 TL ödeme verilecek mi? Emekli olan kişiler 1100 TL ödeme almak için ne yapacak? Yılbaşına sayılı günler kala emekli olan kişiler, emekli ikramiyesi alacak mı merak konusu oluyor. Hükümetten şu an için böyle bir çalışma olmasa da bu hafta yapılacak toplantılarda bu karasrın tekrardan konuşulacağı haberleri geliyor. Emekli olan kişiler Ramazan ve Kurban bayramlarında aldığı yılbaşı ikramiyelerini acaba yılbaşı üzerinden de alacaklar mı araştırma yapıyorlar. Emekli sandığı, SSK emeklisi, Memur emeklisi ve dul yetim aylığı alan kişiler için bu haber belli olmaya başladı.

Emekliler belirli şartlara göre bankalardan nakit alıyor. Bu nakitleri ayrıca devlette ödüyor. devlet üzerinden özellikle bayramlarda verilen 1100 TL ödemeler gündem oldu. Emekli olan kişiler 1100 TL ödemeleri yılbaşı ikramiyesi olarak da almak istiyor.

Emekli maaş zammı ile birlikte, emekli olan kişilerin yeni yıldan beklediği bir diğer haber ise emekli yılbaşı ikramiyesi olacak. Bu haber ile birlikte, emekli olan kişiler 1100 TL ödeme alacaklar.

Bilindiği üzere emekli vatandaşlara dini bayramlar öncesinde ikramiye ödemesi verilmektedir. Bu yıl da emekliler Ramazan ve Kurban Bayramları Öncesinde 1100TL'lik ikramiye ödemesi aldı. Fakat yeni yıl yaklaşırken sosyal medyada bazı iddialarda gündeme gelmeye başladı. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre 2022 yılbaşında emeklilere 1000 TL'lik ikramiye yatacak. Ancak bu konuda şu ana kadar yapılan bir açıklama bulunmuyor.