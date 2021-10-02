Son Dakika: Yeni Haber: Milyonlarca Emekliye Büyük Zam Müjdesi Geldi!

2022 Yılının Ocak ayı itibariyle hem emekli aylıklarına zam yapılacak hem de yapılacak olan ek ödemenin miktarı belli olacak. Peki, 2022 yılında emeklilere ne kadar zam yapılacak? İşte, emekliler tarafından merakla beklenen bu haberin tüm ayrıntıları ve detayları…

Milyonlarca emekli, 2022 yılında yapılacak olan zam miktarını takip etmeye başladı. 2022 Yılının Ocak ayı itibariyle Memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personellerin maaşlarına da zam yapılacak. Ayrıca, kamu personellerinin de dahil olacağı zam yağmurundan emekliler de yararlanabilecek.

Yapılacak olan bu artış sayesinde hem memurlar hem de emekliler ekonomik açıdan rahat bir nefes alacak. Tüm bunların yanı sıra, emeklilere verilen promosyon ödemeleri de hesaplara yatırılmaya başlandı.

Memur Emeklilerinde Alt Sınır Aylık Tutarı Ne Kadar Oldu?

Bilindiği üzere memur emeklilerinin maaşında alt sınır uygulaması bulunuyor. Kanunlara göre zorunlu olarak kabul edilen bu alt sınır, 2022 yılının ilk yarısında 3439 TL’ ye kadar yükseltilecek. Bununla beraber sigortalı olan memurların alt sınır maaşları da 2022 yılından itibaren 1500 TL’ den az olmayacak.

2022 Yılının Ocak ayı itibariyle en düşük devlet memuru aylığı ise 1793 TL olacak. Ayrıca, bu süre zarfı içerisinde bazı personellere de tayin bedeli olarak 396 TL’lik bir ödeme daha yapılacak. Tüm bunların yanı sıra, huzur hakkı bedeli olarak her toplantı için 1000 ve 3000 katsayısı da bulunacak. Söz konusu bu katsayı ile birlikte huzur hakkı oranı da 1793 TL’ ye yükseltilecek.

2022 Yılında Kıdem Tazminatı Ödemeleri Ne Olacak?

Kıdem tazminatının hesaplanması için Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’ na yapılacak olan emekli maaşları ödemeleri esas alınacak ve katsayıda yapılan artışlarla birlikte emekli maaşları arttırılacak. Söz konusu kıdem tazminatının tavan tutarı ise 8698 TL olarak açıklandı.

Ayrıca, kamu kurumlarında birden fazla yerde sözleşmeli personel olarak görev yapan kişilerin tavan ücreti ise 10332 TL olarak açıklandı. Emekli olan kamu personellerine verilecek olan yol tazminatı ise 2022 yılı için 2430 TL olarak belirlendi.