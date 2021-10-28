Son Dakika Yeni Haber: Ay Sonuna Kadar Emekli olanlara Düşük Faizli Destek Kredisi…

Düşük faizli kredi kampanyası ile emeklilerin yüzü gülecek. 0.49 faiz oranları ile destek kredisi veren bankalar belli oldu. Başvurularını tamamlayan emekliler destek kredisi kampanyasından faydalanabilecek.

Son dakika haberi olarak duyurulan kampanyada emekli olan vatandaşlar için 0.49 faiz oranlı 50.000 TL ye kadar olan kredide vade 36 ay olarak belirlendi. Uygun faiz oranları ile işlem yapmayı tercih eden kişilerin, emekli maaşlarını kamu bankalarına taşımaları gerekir. Bankalar tarafından emeklilere verilen bu kredide yalnızca ihtiyaç kredisi olarak verilecek. Önceden banka tarafından kredi almış olan kişilere onay verilecek.

Emekliye Kredi İmkânı

0,49 faiz oranı ile emekli olmuş olan kişilere verilecek olan kredilerde ilk taksitte 3 ay erteleme imkânı mevcut. Başta Ziraat Bankası olmak üzeri birçok kamu bankası emekli olan vatandaşlara düşük faizli kredi imkânı sunuyor. 0.49 faiz oranlı kredi imkânından faydalanmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Kampanya yürüten bankalar, emekli maaşını kredi imkânı sunan bankaya taşıyan vatandaşlara, bunun yanı sıra ilgili bankadan daha önceden kredi olan vatandaşlara düşük faiz oranlı kredi desteği verecektir. Kampanya kapsamı olarak şartları yerine getiren emeklilere düşük faiz oranlı kredi kullandırırken, belirli şartları yerine getirmeyen kişilere ise yüksek faiz oranlı üzerinden kredi alabilecek. Düşük faiz oranlı kredi imkânından faydalanmak için bankanın internet sitesinden başvuru yapılabilir. Bunun yanı sıra bankanın herhangi şubesinden kimlik bilgileri ile başvuru yapabilir. Başvuruda bulunan kişilere kısa sürede geri dönüş yapılır.

Emekli olanlara rahat bir nefes alabilmeleri için düşük faizli kredilerde 36 ay vadeli 50.000 TL tutarlı kredi kullandırılabilecek. İlgili bankanın mobil uygulamasını kullanan kişiler, bankanın şubesine gitmeden mobil uygulama ile veya her hangi bir şubeye giderek başvuru yapılabilir. Başvuru yaptığı bankadan emekli maaşını alamayan emeklilere, emekli maaşını bankaya taşımadığı müddetçe kredi imkânından faydalanmak mümkün değildir. Bankaların uygulamaya koymuş olduğu kredi kampanyasından şartları yerine getiren emekliler faydalanabilecek.