Son Dakika: Vakıfbank'tan 36 Ay Vade İle 50.000 TL Kredi Kampanyası

Kamu Bankası VakıfBank resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre Vakıfbank banka kartı ile kredi kartı kullanan vatandaşlara 50.000 TL'lik ödeme yapılacak.

Vakıfbank tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre kredi kartı ile bankamatik kartı kullanan vatandaşlara 36 ay vade seçeneği ile 50.000 TL'lik kredi avantajı sunulacak nokta nakit gereksinimlerinin bulunması halinde Vakıfbank üzerinden müracaat işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile 50.000 TL'ye kavuşmak artık hayal değil.

Vakıfbank Kredi Kampanyası Detayları Neler?

Kamu Bankası VakıfBank üzerinden nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşların düşük faiz oranları ile beraber hızlı bir şekilde netice almaları da mümkündür. Vakıfbank acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım sağlanarak işlem gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, müracaatlarını gerçekleştirerek 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olacak şekilde 50.000 TL kredi kullanabilir. Bu avantajlardan faydalanmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının 18 yaşından büyük olmaları gerekir.

Sigortalı bir şekilde çalışan vatandaşlar, son iş yerlerinde 6 aylık sigorta primlerinin yatıyor olması halinde Vakıfbank üzerinden nakit kredi avantajından faydalanabilir. Diğer taraftan ihtiyaçlarının olması halinde 50.000 TL'ye kadar nakit kredi desteğinden faydalanabilir. Müracaat işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların en yakın Vakıfbank şubesine gitmeleri mümkün olabileceği gibi aynı şekilde Vakıfbank mobil bankacılık ve internet bankacılığı sistemleri üzerinden kredi başvurusu işlemlerinin yapılması gerekir.