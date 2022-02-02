Son Dakika: Vakıfbank Kimlik Numaranıza 26.000 TL Ödeme Verecek

Ülkemizin kamu Bankası olan Vakıfbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlara artık gelir belgesiz olarak t.c. kimlik numaralarına göre 26 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi veriliyor. Vakıfbank Kendi resmi internet sitesi üzerinden yaptığı bu duyuru sonrasında emekli olan sigortalı olarak çalışan kişiler ile birlikte devlet memuru olan vatandaşlara hızlı bir şekilde Kredi imkanı sunuyor. Nakit kredi kullanmak isteyen kişiler Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorlarsa ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme toplamda ise 36 ay vadeli 26 bin TL kredi istedikleri zaman kullanabiliyor.

Kampanya ilk olarak emekli olan vatandaşlar için yapılmış ve emekli maaşını bankadan alan kişilere kimlikleri ile birlikte veya mobil uygulama üzerinden banka şubelerine gitmeden 26 bin TL'ye kadar kredi veriliyor. Şimdilerde ise banka çalışan ve devlet memuru olan vatandaşlara daha kimlikleri ile birlikte Banka hesabı olması durumunda şubelere gelmeden Kredi imkanı sağlamaya devam ediyor.

Vakıfbank şubelerine giderek başvuru yapamayacak olan vatandaşlar banka hesapları olması durumunda alacakları internet şifresi ile birlikte VakıfBank'ın kendi uygulaması olan Vakıfbank mobil uygulamasına giriş yaparak buradan istedikleri zaman ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyor. 26 bin TL'ye kadar banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkânını da yine mobil uygulama üzerindeki kredilerde yapıyor. Düşük faiz oranları ile gelir belgesiz ve masrafsız kredi seçenekleri ile ihtiyaç kredisi kullanabileceğiniz bu kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar VakıfBank'ın resmi internet sitesi üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilir.

Vakıfbank şubeleri üzerinden başvuru nasıl yapılır?

Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler gelir belgesiz 26 bin TL kredi kullanmak istiyorlarsa en yakın banka şubesine sadece kimlikleri ile birlikte giderek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar Vakıfbank şubelerine giderek veya bu bankaların internet sitelerine girerek güncel kredi faiz oranlarını ve kampanyalarını öğrenebiliyor. İhtiyaç kredisi kullanmak istiyorsunuz Vakıfbank sizleri hızlı bir şekilde işlem yapacak ve sizlere 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu sunacaktır.