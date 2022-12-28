Son dakika: Vakıfbank devlet destekli, TC kimlik numarasına göre 50000 TL ödeme yapacak

Kamu bankası olarak hizmet veren Vakıfbank üzerinden nakit ihtiyacı olan vatandaşların devlet destekli olarak 50000 TL ödeme gerçekleştiriliyor. Devlet bankası olan Vakıfbank, devlet destekli vermiş olduğu, ihtiyaç kredilerinde bireysel müşterilere uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirecek. Kamu bankası olarak hizmet veren Vakıfbank üzerinden yapacağınız tüm başvurularda 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesini gerçekleştirerek banka üzerinden hızlı bir şekilde kredi kullanabilirsiniz.

NAKİT BAŞVURUSU

Vakıfbank üzerinden nakit ihtiyacı olan kişiler başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden işlemlerini 5 dakika içerisinde kolay birşekilde yapabilir. Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden nakit kredi kullanacak olan kişilere uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilmektedir. Cep telefonunuz üzerinden mobil uygulamayı indirerek de başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz.

EMEKLİYE KREDİ

Emekli olan vatandaşlarda bu kampanyalara katılabilmekte. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu yapmak istiyorsanız, maaş müşterisi olmanız durumunda, Vakıfbank, sizlere direk olarak kredi imkanı sağlıyor. Başvuru yapacak olan emeklilerin maaş müşterisi olmaması durumunda emekli maaşını Vakıfbank'a taşımalarıyla birlikte diğer bankalardaki olan borçları da kapatılarak, nakit imkanı sağlanıyor ve bu şekilde kredi işlemleri gerçekleştirilir.

Başvuru yapacak olan kişiler, ayrıca nakit ihtiyacı olması durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini internet sitesi üzerinden de kolay birşekilde yapabilir, onaylanan kredileri istedikleri zaman hesaplarına yatırarak da kullanabilmektedir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların Vakıfbank, düşük faiz oranları ile birlikte 50000 TL kredi ödemesi vermesi durumunda ilk taksit ödemenizi 90 gün erteleme yapacağını açıkladı.