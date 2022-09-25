Son dakika: Vakıfbank devlet destekli 0.79 faizli nakit başlattı...

Kamu Bankası olan Vakıfbank üzerinden 0.79 faiz oranları ile birlikte kredi kullanmak isteyen vatandaşlara yeni bir haber geldi. Vakıfbank üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşların şartları uygun olmaları durumunda alabilecekleri bu kredi kampanyalarından faydalanabilmeleri için şubelere gitmeden işlemlerini yapabilecekleri yeni bir kredi paketi hazırlandı.

Devlet destekli olarak verilecek bu Kredi paketinde daha önce Vakıfbank üzerinden kredi kullanmış olan kişilerin ve düzenli ödemeler yapmış olan kişilerin aynı zamanda maaş müşterisi olması durumunda da ₺5.000'ye kadar 0.79 faiz oranları ile birlikte ekim ayı içerisinde Kredi verileceği açıklandı.

0.79 faiz oranları ile birlikte alabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanmak isteyen tüm vatandaşlar için hızlı bir şekilde kredi işlemleri gerçekleştirilecek ve onaylanan krediler 5.000 TL'ye kadar sizlere sadece 12 ay vadeli olarak ödenecektir.

Vakıfbank üzerinden başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşların ayrıca başvurularını gerçekleştirerek kullanabilecekleri Kredi kampanyalarından bir tanesi olan borç kapatma kredisi kampanyası da bugün itibariyle başladı.

Vakıfbank üzerinden 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli borç kapatma kredisi kullanarak şartlara uygun olarak hemen Kredi işlemlerinden faydalanabilecek onaylanan kredileri hesaplarınıza yatırarak aynı gün içinde kullanabileceksiniz.

Sadece güncel olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanmak isteyen tüm vatandaşlar için hızlı bir şekilde işlem yapılacak ve onaylanan bu kredileri kullanmak isteyen vatandaşları da 5 dakika içerisinde sonuç verilerek kredi kullandırımı gerçekleştirilecektir.

Emekli olan kişiler eğer Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa emekli maaşlarına bu bankaya taşıyarak maaşlarının 22 katına kadar uygun faiz oranları ile birlikte tüketici kredisi alabiliyorlar.