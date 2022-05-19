Son Dakika: Vakıfbank Devlet Desteği İle 0.55 Faizli İhtiyaç Kredisi Başvurusu Yapılıyor

Bankalar üzerinden nakit alacak olan kişilere düşük faiz oranları ile verilecek olan ihtiyaç kredisi kampanyası haberi, Vakıfbank üzerinden geldi. Vakıfbank, devlet destekli olarak vermiş olduğu bu kredilerde 0.55 faiz oranlarıyla, vatandaşlara kredi imkanı sunmaktadır. Sadece 5 bin TL kadar verilecek olan bu kredilerde, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerden bazı şartlar istenmektedir. Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyaçları olması durumunda bu banka üzerinden hızlı bir şekilde kredi kullanabilmektedir.

Vakıfbank üzerinden 0.55 faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler başvurularını gerçekleştirebilmeleri için daha önce bu bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi almış olması gerekmektedir. Vakıfbank 0.55 faiz oranları ile vermiş olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasından şartlara uygun olan vatandaşlar için 36 ay vadeye kadar sadece 5000 TL ödeme yapmaktadır.

Bankada hesabı olmayan veya daha önce bankadan kredi kullanmayan kişilere banka, güncel faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak. Banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olan emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için başlatılan diğer kampanyalarda ihtiyaç kredisi olarak daha yüksek limitlerde tüketici kredisi kullanabilirsiniz.

Banka üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler en yakın Vakıfbank şubesine giderek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte işlemlerini yapabilmektedir. Kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler, Vakıfbank'ın resmi internet sitesine giriş yaparak buradan da ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurup da işlem yapabiliyor.

Vakıfbank, güncel kredi kampanyalarında 1.91 faiz oranlarıyla emekli olan kişilerin emekli maaşlarını kendi bankasına taşıması durumunda kredi imkanı sağlamaktadır. Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ise sigorta olup, durumlarının son işyerlerinde 6 aydır olarak olması istenmektedir. Daha önce bankalardan kredi kullanmayan ve siz kredi puanı sıfır olan kişilerde, başvuru yaparak ihtiyaç kredisi, Vakıfbank üzerinden alabilmektedir. Banka üzerinden maaş olan kişilere ihtiyaç kredisi, maaşın 22 katına kadar kullandırılmaktadır.

Resmi internet sitesine girerek güncel kampanyalar hakkında bilgiler alabilir, nakit kredinizi kullanabilirsiniz. Bu banka haricinde diğer kamu bankaları olan Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden de başvurularınızı gerçekleştirerek düşük faiz oranlarıyla krediler kullanabiliyorsunuz.