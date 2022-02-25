Son dakika: Vakıfbank daha önce kredi onayı alamayan vatandaşlara 20.000 TL nakit ödemesi yapacak

Vakıfbank üzerinden acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için yeni bir kampanya duyurusu yapıldı. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler daha önce bankalardan kredi onayı alamadıysan ve Kredi notu düşük ise 20.000 TL'ye kadar Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilecek. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar Vakıfbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden de başvuru yapabilecek.

Bankalararası son zamanlarda kredi kampanyaları ile ilgili oldukça büyük bir çekişme yaşanmaktadır. Vakıfbank devlet bankası olduğundan 20.000 TL'ye kadar ödenecek olan tüm kredilerde düşük faiz oranları ile işlem yapılacaktır. Vakıfbank acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak kredi kullanmak isteyen vatandaşlar daha önce bankalardan kredi onayı olamadıysak 20.000 TL hemen onay alabilir ve krediyi aynı gün içinde kullanabilir.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyası

Düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan Bu kampanyada Vakıfbank sadece bireysel olan vatandaşlar için kredi imkanı sunacaktır. Herhangi bir işyerinde çalışıyorsanız ve bu iş yerinde 6 aydır sigortanız yatıyorsa Kredi notunuz düşük olsa bile en fazla 20 bin TL'ye kadar bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmanız mümkündür. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda Vakıfbank sizlere 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu verecek onaylanan tutar kadar kredinizi hemen hesabınıza yatırma olanağı sağlayacaktır.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar VakıfBank'ın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir veya size yakın olan bir Vakıfbank şubesine giderek buradan Kredi başvurusunu yapabilirsiniz. VakıfBank'ın daha önce Kredi kullanmış olan müşteriler için yapmış olduğu kampanyası internet bankacılığı kredisi olmaktadır.

Vakıfbank üzerinden kredi kullandık hesap açtıran kişiler hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresi ile birlikte hafta sonu olsa bile 20.000 TL için başvuruda bulunabilir 36 ay vadeye kadar bu kredileri istedikleri zaman kullanabilir.

Vakıfbank acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler emekli olmaları durumunda emekli maaşını Vakıfbank üzerinden alınması isteniyor. Vakıfbank haricinde diğer kamu bankaları olan Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden de banka şubelerinden ve bankaların resmi internet siteleri üzerinden başvurunuzu yaparak aynı 20.000 TL kredi kampanyasına katılabilirsiniz.