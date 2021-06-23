Son dakika: Türkiye'den Ege Denizi'nde NAVTEX ilanı haberi geldi. Güvenlik üzerinden alınan bilgilerde, Türkiye ve Yunanistan arasında 1988'de yapılan anlaşma ile eğitim ve tatbikatlar yapılmayacak.

Atina Mutabakat Muhtırası ile yoğun turizm sezonu olduğu için 15 Haziran 2021 ve 15 Eylül 2021 dönemlerinde, Ege Deniziüzerinde tatbikat ve askeri eğitimler yapılmayacak.

Mutabakat muhtırası ile tesis edilen Moratoryum periyodunu dikkate alan Türkiye, bu tarihler arasında saha ilanı vermedi. Yunanistan ise bu anlaşmalara uymadı ve bu sene için 15 Haziran ve 15 Eylül tarihleri arasında Ege Denizi üzerindeki saha ilanını yapmadı ve karara uymadı.

Yunanistan, Moratoryum ile belirlenen dönemde eğitim ve tatbikatlarına devam edecek. Türkiye'nin Moratoryuma saygılı olması Yunanistan'ı bu kararından vaz geçirmedi. Türkiye tarafından 22 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan seyir duyuruları ile Ege Denizi uluslararası sularında eğitim sahaları ilan edildi.