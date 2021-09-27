Son Dakika: Türkiye Vatandaşı Olan Herkese 3500TL Ödeme Müjdesi

Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan ve vatandaşı olanlar için müjde verildi. Bu ay içinde başvuru yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 3500TL ödeme yapılacak. Devlet destekli destek ödemesi ile vatandaşın sırtındaki yükü azaltmak hedefleniyor.

Pandemi sürecine girilmesi ile birlikte vatandaşlar, ekonomik olarak pek çok sıkıntı yaşamaya başladı. Söz konusu sıkıntıların giderilebilmesi için özel adımlar atıldı ve pandemi destek ödemeleri yapıldı. Her ne kadar pandemi destek ödemeleri yapılmış olsa da iş normalleşme sürecine gelince düşünüldüğü gibi olmadı.

Yılsonuna kadar desteklerde bulunacağını açıklayan devlet, 3500TL ek ödenek ile vatandaşlara kolaylık sağlayacak. Devletten 3500TL destek ödemesi almak isteyen vatandaşların başvuru yapması gerekmekte.

Pandemi ödemelerinde 4. Faz Olacak Mı? Pandemi Ödemelerinde 4. Faz Ne zaman Belli Olacak?

Pandemi süreci boyunca toplamda 3. Faz olacak şekilde ödemeler yapıldı. Vatandaşlar, pandemi ödemelerinde 4. Faz olacak mı sorularını sormaya devam ediyor. Söz konusu soruların cevapları bu hafta içinde kesinleşecek.

1.100TL’den başlayan ödemeler ile birlikte esnaflara da pandemi destekleri yapılmıştı. 3000TL ve 5000TL Hibe ödemeleri de pandemi destek paketleri içerisinde yer alıyordu. Söz konusu destek ödemelerinin 4. Faz ile birlikte gelip gelmeyeceği de sorulan sorular arasında yer alıyor.

Annelere Müjde, Devletten Annelere Özel Ödenek İmkanı

Özellikle pandemi sürecini zorlu bir şekilde geçiren Annelere müjde. Anne olan vatandaşlar için; Devletten annelere özel ödenek imkanı sunulmakta. Söz konusu imkanlardan yararlanabilmek için başvuruda bulunmanız gerekmekte.

E-Devlet üzerinden yapılabilecek başvuru sayesinde 3,500TL oranına kadar çıkabilen yardımdan yararlanma imkanınız bulunmakta. Özellikle okuyan çocuklara sahip olanların öncelikli yararlanabileceği yardım karşılıksız bir şekilde yapılmakta.

65 Yaş ve Üzeri Olanlara Müjde! Yaşlılara 3500TL’ye Kadar Özel Ödenek İmkanı

Yaşlılara 3500TL’ye kadar ödenek yapılacak. Özellikle 65 yaş ve üzerinde olan kişilerin yararlanabileceği bu avantaj sayesinde ödemeler konusunda bir nebze de olsa rahat nefes alınabilecek.

En yakın kaymakamlık veya E-Devlet üzerinden hemen Emekli yaşlılık aylığı başvurusu yapabilirsiniz. 3500TL’ye kadar verilebilecek olan bu ödenek aylık 500TL olacak şekilde ödenecek. İçinde bulunduğumuz yılın yılbaşına kadar yaşlılara özel emekli yaşlılık aylığı ödemeleri devam edecek.