Son Dakika: TEB Bankası Yeni Bayram Kredisi Kampanyasını Duyurdu! 40.000 TL SMS ile Kredi Vereceğini Duyurdu. TEB bankası üzerinden SMS ile 40.000 TL alabileceksiniz. TEB ihtiyaç kredisi sms ile 40.000 TL ye kadar verilmektedir. Son yapılan bu kampanyada kişilerin kredi notu faiz oranlarında belirleyecektir. Kredi notu yüksek olmanız durumunda hem onay alacak hem de düşük faizlerden yararlanacaksınız. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizlere hemen sonucu verir ve kredi kullanmanız için sizi banka şubelerine davet eder. Bu bankadan sadece banka şubelerinden kredi kullanmazsanız. Ayrıca internet üzerinden TEB Bankası müşterilerine Kredi vermektedir.

TEB Bankası 40.000 TL SMS kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız banka 4466 numarasına ücretli bir mesaj göndermeniz gerekiyor. Bu mesajı kendi cep telefonu üzerinden göndermelisiniz. İstediğiniz zaman kimlik numaranızı 44/66 numarasına mesaj atarak kredi başvurusunu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu bankaya ulaştıktan sonra 5 dakika içerisinde kredi sonucu sizlere cevap olarak yine mesaj ile gelir. Mesajda ne kadar onay olduğu veya olmadıysa da neden olumsuz olduğu yazacaktır. Kredi başvurusu onaylanan müşteriler en yakın TEB Bankası şubesine giderek buradan 40.000 TL kredilerini sadece kimliklerini vererek kullanabilirler.

SMS geldiğinde ne kadar onay yazıyorsa o kadar tutarı ancak kullanabiliyorsunuz. 40.000 TL için başvuru yapıp 20.000 TL onaylanma ihtimali de vardır. Bu sizin tamamen banka performansınıza göre değişmektedir. TEB Bankası kredi başvurusunun onaylanması için en az 1200 ve üzerinde kredi notunuzun olması gerekiyor.

TEB Bankası 40.000 TL kredi internet üzerinden alınır mı?

40.000 TL kredi başvurusu yapacak olan müşteriler internet üzerinden de TEB Bankası kredisini kullanabilir. TEB Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu 36 ay vadeye kadar verilmektedir. İnternet üzerinden alacağınız kredileri kullanabilmek için bankanın müşterisi olmanız gerekiyor. Banka müşterisi olan kişiler bu kredileri üç ay ertelemeli olarak internet bankacılığı üzerinden başvuru Yaptıkları zaman alabilmektedirler. Sizlerde TEB Bankası müşterisi iseniz internet bankacılığı şifrenizi oluşturulduktan sonra bu bankanın 40.000 TL kredisini internet üzerinden de başvuru yapabilirsiniz. İnternet üzerinden başvuru yaptıktan sonra onay alırsanız hemen bu onaylı limit bankaya gitmeden de hesabınıza geçer.

Eğer bu iki yöntemde de kredi başvurusu yapmadıysanız size en yakın banka şubesine giderek işlem yapmanızı öneriyoruz. Banka işlem yapmak için sadece kimliğinizi götürmeniz yeterli. Banka gerekli duyulması durumunda sizin gelir belgenizde isteyebilir. Ayrıca bankalar sizin kredi notunuza göre de kefir ve teminat değiştirebilmektedir. Banka şubelerinden yapacağınız kredi başvurusu şube yetkisinin de onaylanırsa hemen kredi kullanılmaktadır.