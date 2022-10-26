Son Dakika: TC kimlik numarasının sonu 0,2,4,6,8 olanlar hesaplarına baksın! 30.000 TL ödeme yapıldı

Tc Kimlik numaranız üzerinden sizler de 30000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız başvurularınızı gerçekleştirerek nakit ihtiyacınızın olması durumunda dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında 30000 TL'ye kadar ödeme alacak olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Yapılan kampanyada, Yapı Kredi Bankası ile birlikte Denizbank, resmi internet siteleri üzerinden yapmış oldukları duyurular sonrasında özellikle banka hesabı olan vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla birlikte bu kredilerin ödemelerini yapacağını açıkladı.

Yapı Kredi Bankası ile birlikte, Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm bireysel müşterilerin banka kredi puanı uygun olması durumunda, diledikleri zaman ihtiyaç kredisi başvurusu için şubelere gitmeden de işlemlerini gerçekleştirebileceği haberi verildi. Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olan tüm vatandaşların ihtiyaç kredisi adı altında alabilecekleri bu ihtiyaç kredilerinde şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde ihtiyaç kredilerini hesaplarını yatırabileceğini söylemek isteriz. Cep telefonunuz üzerinden de başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalarda özellikle ihtiyaç kredisi alacak olan kişilerin daha önce bankalar üzerinden kredi kullanmış olması ve düzenli ödemeler yapmış olması durumunda da yüksek limitli krediler kullanabileceğini söylemek istiyoruz. bankaların SMS kredi servisini kullanarak veya banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi yapmak istiyorsanız, internet bankacılığını kullanarak istediğiniz zaman başvuru gerçekleştirebilirsiniz.

BAŞVURU

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası üzerinden cep telefonları aracılığı ile birlikte kısa mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorlarsa, 44 11 numarasına mesaj atması gerekiyor. 44 11 numarasına atılacak olan mesaj sonrasında hemen sizleri sonuç verilir ve onaylanan kredinizin limiti ne kadar olduğu hakkında bilgileri de hemen öğrenirsiniz. Bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi aralarda boşluk bırakarak, 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Denizbank üzerinden de kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak veya bankada mobil uygulaması olan Denizbank, mobil uygulamasına girerek diledikleri zaman kredi başvurusunda bulunabiliyor. Denizbank resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da ihtiyaç kredisi almak için başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, başvuru yapmak istiyorsanız kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazıp boşluk bırakıp aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermeniz yeterlidir.