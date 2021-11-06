Son Dakika: Tazminat ve Ceza Milyonları İlgilendiriyor!

İşverenlerin bazıları işçilere ödedikleri maaş yerine, bordro belgesini asgari ücret üzerinden göstererek eksik prim ödemesi yatırıyor. SGK ise, bu tür ayak oyunlarına başvuran işverenlere yönelik ciddi yaptırımlar yapmaya hazırlanıyor, bu konuda tazminat ceza uygulaması verilecek.

Çalışan işçilerin özlük haklarını iyi bilmeleri son derece önemlidir. Alınan maaşlar kadar, SGK’ya yapılan primlere de dikkat edilmesi gereklidir. Bu ödemelerin kontrolünü ise e-Devlet’ten gerçekleştirmek mümkündür. Eğer sigorta primleri aldığınız maaş üzerinden yatırılmıyorsa, şikayette bulunma hakkınız vardır. Çünkü bu uygulama sizlerin emeklilik döneminde alacağınız maaş düzeyinin de düşük olmasına neden olacaktır. Bordro oyunlarına başvuran işverenler için ise bazı cezalar ve yaptırımlar planlanıyor.

Maaşı Düşük Gösteren Patron İçin Ceza ve Tazminat Uygulanacak

Sosyal Güvenlik Kurumu yani SGK çalışanların maaşlarını düşük seviyeden göstererek vergi ile prim kaybına neden olan işverenler hakkında detaylı bir çalışma başlattı. Kurum, bu konuda işverenin bildirmiş olduğu kazançta % 20, üzerinde azalma meydana gelen çalışanlara bildirim göndermeye başladı. Bu senenin ilk altı aylık diliminde 150 bin sigortalı çalışana bu nedenle SMS gönderdi ve kazançlarında azalma meydana geldiği uyarısı iletildi. Maaşını düşük gösteren işveren için ise hem tazminat ödemesini yapması hem de ceza ödemesi planlanıyor. Ayrıca eksik olarak bildirilen primlerin de yatırılması söz konusu olacak. Bordrolar üzerinden primlerin kaçırılması, kayıt dışılığın bir alt konusu olduğunu belirten SGK, ücretlerin düşük gösterilmesi ile prim kaçırılmasının sonunda çalışanın bir aylık bordrosunda 15 gün çalışılmış gibi bir durumla eşdeğer olduğu belirtiliyor.

Tazminat İstenebilir

Bordrolardaki usulsüz uygulamalara yönelik, çalışan haklı olarak fesih kullanabilir ve tazminat talep edebilir. Yapılan incelemeler SGK bildirgesi kayıtları üzerinde bazı işletmelerin usulsüz bir takım uygulamalarda bulunduğunu saptandı. Bu uygulamalara karşılık Türk Ceza Kanunu ile Borçlar Kanunu baz alınarak 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılabilmektedir. Eksik prim ve düşük ücret uygulamasında usulsüz işlemler yapılan iş verenler için çalışanlar iş sözleşmelerini tek taraflı fesih ederek tazminat almaya da hak kazanabiliyor. Bu gibi ihlal durumları yaşayan çalışanlar için Alo 170 hattına ihbar etme hakları da vardır.