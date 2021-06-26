Son Dakika! Survivor 2021 Şampiyonu Belli Oldu

Survivor 2021 son bölüm, SMS oylaması sonucunda son 2’ye kalan ve büyük finalde “Survivor 2021 şampiyonu” SMS oyları belli olacak.

İstanbul'da gerçekleşen büyük finalde Kırmızı takımın sevilen yarışmacısı İsmail Balaban ve mavi takımın sevilen yarışmacısı Yiğit Poyraz, ikisinden biri bugün Survivor 2021 şampiyonu olarak tarihe geçecek.

Acun Ilıcalı moderatörlüğünde düzenlenen final akşamı, İstanbul Galataport’ta yapılacak. Uzun süredir Dominik Cumhuriyeti’nin ev sahipliği yaptığı yarışmada dokunulmazlık oyunu, ada ve eleme konseyleri sonucunda Poyraz ve İsmail büyük finale çıkma hakkı kazandı.

Survivor 2021, 25 Haziran gecesi finalist belli olacak. 25 Haziran SMS ile belli olacak olan şampiyonun kim olacağı ise merak konusu oldu.

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığı ve sunuculuğunu üstlendiği, Survivor 2021 yarışmasında sona yaklaşıldı. İsmail Balaban ve Poyraz'ın sevenleri destek için, SMS atıyorlar.

Dominik Cumhuriyeti'nde ada şartlarında, zorlu hava koşullarında, ruhsal ve fiziksel ihtiyaçları konusunda büyük bir sınavdan geçen yarışmacılar artık sona yaklaştı. Kırmızı takımdan İsmail Balaban ya da mavi takımdan Yiğit Poyraz, ikisinden biri bugün "Survivor 2021 şampiyonu" unvanını kazanacak. Bir önceki gün Gönüllüler takımının sevilen ismi Ayşe, şampiyonluk hayallerine veda etti.

Final, Galataport'ta Acun Ilıcalı moderatörlüğünde canlı olarak TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Noter onaylı olarak SMS oyları sayılacak, SMS’i yüksek olan yarışmacı Survivor 2021 yarışmasında şampiyonu olacak. olacak.

Son Dakika! 2021 Survivor Şampiyonu Belli Oldu

Survivor 2021 yarışmasının finali İstanbul Galataport'un ev sahipliğinde Acun Ilıcalı modertaörlüğünde gerçekleşiyor.

2021 Survivor Şampiyonu Kim?

25 Haziran 2021 günü gerçekleştirilen Survivor 2021 yarışmasının final gecesinde, Noter tasdikli SMS oylaması sonucunda SMS oylamasında birinci olan yarışmacı İsmail Balaban oldu. Balaban Survivor 2021 şampiyonluğu unvanını aldı.

