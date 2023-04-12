Son dakikada gelen haber EYT’li vatandaşları üzdü. EYT’lilerde son dakika şoku yaşanıyor! Maaşlar düşecek mi? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen düzenlemede son dakika şoku EYT’lileri üzdü. Maaşlar düşecek mi? Milyonlarca EYT’li vatandaş maaşları düşüp düşmeyeceği konusunda endişeli. Sonunda beklenen açıklama geldi. Peki, yapılan açıklamada maaşlar düşecek mi? Yargıtay bu konuda son noktayı koydu. 2023 yılı EYT maaşları ne kadar olacak? EYT’li vatandaşlara bayram ikramiyesi verilecek mi? İşte EYT ile ilgili merak edilen tüm konuların detayları…

EYT’li vatandaşlara Yargıtay’dan Son dakika haberi... Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi hakkında son dakika açıklaması Yargıtay tarafından yapıldı. Milyonlarca EYT’li vatandaşların maaşlarının düşmesi ile ilgili endişeleri devam ediyor. Maaşlarının düşüp düşmeme konusundaki endişeleri devam ederken açıklama Yargıtay’dan geldi. Konu ile ilgili açıklama yaparak noktayı koymuş oldu. EYT’li vatandaşlar bayram ikramiyesi alacak mı? Bayram ikramiyesi ile birlikte maaşlar ne kadar olacak? Tüm merak edilen soruların cevapları…

Maaşlarda Düşüş Yaşanacak Mı?

Milyonlarca vatandaş, maaşlarının düşüp düşmeyeceği konusunda endişe içinde. Bu konuda sürekli araştırma yapan EYT’li vatandaşlar için beklenen açıklama Yargıtay tarafından yapıldı. Yargıtay çalışma koşullarında yapılacak değişikliği tek taraflı olarak işverene bıraksa da, yapılacak değişikliğin ücretlerde düşme yaşanıp yaşanmayacağını net bir şekilde ortaya koymuyor. Verilen onayın yeterli olmaması, değişikli yapılacağı zaman işçiden de yazılı olarak bir onayın alınması gerekiyor.

İmza Detayına Dikkat Edilmesi Gerekir

EYT'de imza detayına dikkat çekiliyor. Şartları önceden belirlenmiş olan iş sözleşmesi, zaman geçtikçe tarafların ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelebilir. Bu durum taraflar arasında yeni bir sözleşmenin yapılması ihtiyacını doğurur. Yapılacak olan değişiklik işveren tarafından talep edilen bir değişiklik ise yapılacak değişikliğin esas olup olmadığına göre onay alınarak tek taraflı yapılabilir.