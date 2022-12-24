SON DAKİKA! Sigortalı olarak çalışan kişiler, Son 6 gün içinde başvuru yaparak işlem yapmanız gerekiyor

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, 6 gün içinde başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda alabilecekleri, ihtiyaç kredileriyle ilgili duyuru paylaşıldı. Yapı Kredi Bankası üzerinden başlatılan kampanya duyurusu, özellikle ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere banka şartlarına uygun olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirerek, kredi ödemesi vereceğini duyurdu.

Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ve kendi medya hesapları üzerinden yapmış olduğu duyuruda, özellikle sigortalı olarak çalışan vatandaşların son iş yerlerinde 90 gündür sigortalı olarak çalışıyor olmaları durumunda 50000 TL gelir belgesiz kredi ödemesi yapılacak.

BAŞVURU

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için gerçekleştirilecek olan bu kampanyalarda özellikle banka şartlarına uygun olan vatandaşlara ödeme verilecektir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve nakit onay alabileceğiniz kampanyalara katılmak istiyorsanız, Yapı Kredi Bankası üzerinden sizlerde işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilir, onaylanan bu krepleri hesaplara yatırarak hemen kullanabilirsiniz. Başvuru gerçekleştirerek, kredi işlemlerini yapmak isteyen tüm vatandaşların uygun faizlerle kullanabilecekleri kampanyaların katılabilmeleri için beşteki geleceğinizle sonuç verilmektedir.

Acil ihtiyacı olan vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru gerçekleştirmek istiyorsan, cep telefonları üzerinden SMS atarak da işlem yapabiliyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda kredi işlemleri 5 dakika içerisinde sonuç olarak sizlere sunuyor.

Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak, 44 11 numarasına göndermeniz durumunda 50000 TL kredi başvurusunda bulunmuş olacak ve onaylanan bu kredileri 6 gün içerisinde hesaplarınıza yatırmış olacaksınız.

50000 TL üzerinde de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlara bankalar belirli şartlar dahilinde kredi ödemeleri gerçekleştirmektedir. 50000 TL üzerinde ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, sizlerde işlemlerinizi gerçekleştirmek için yapı Kredi Bankası üzerinden internet bankacılığı uygulamaları aracılığı ile birlikte kredi kullanabilirsiniz.