Son Dakika: Shinzo Abe Kimdir? Miting Sırasında Vurulduktan Sonra Hayatını Kaybetti

Yerel basında çıkan haberlere göre, Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe siyasi bir kampanya etkinliğinde vurulduktan sonra hastanede öldü. Bay Abe, Cuma sabahı güneydeki Nara şehrinde bir konuşma yaparken iki kez vuruldu. Hemen çöktü ve en yakın hastaneye koştu. Olay yerinde çekilen fotoğraflarda kanaması görüldü. Olay yerindeki güvenlik yetkilileri silahı ele geçirdi ve 41 yaşındaki şüpheli şimdi polis nezaretinde. Daha önce duygusal bir basın toplantısında başbakan Fumio Kishida gazetecilere verdiği demeçte, Bay Abe'nin "çok ağır bir durumda" olduğunu söyledi. Gözyaşlarını tutuyormuş gibi görünen Bay Kishida, "Şu anda doktorlar ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar" dedi ve Bay Abe'nin hayatta kalması için "kalbinden dua ettiğini" ekledi.

Saldırıyı da kınayarak şöyle dedi: "Bu barbarca ve kötü niyetli ve buna tahammül edilemez." Yangın ve Afet Yönetimi Ajansı, Bay Abe'nin boynunun sağında kurşun yarası olduğunu ve ayrıca göğsünün sol kısmının altında deri altı kanaması olduğunu doğruladı. İki kurşunun da ona isabet edip etmediği veya bir kurşunun boynuna isabet edip etmediği ve başka bir yere gittiği belli değil. Ulusal yayıncı NHK, polis kaynaklarına dayanarak hastaneye nakledilirken Bay Abe'nin "bilinçli ve duyarlı" olduğunu söyledi.

Ancak raporda ayrıca, Bay Abe'nin partisinin kıdemli bir üyesinin 67 yaşındaki çocuğun durumunun "endişe verici" olduğunu söylediği de aktarıldı. Bay Abe'nin küçük kardeşi gazetecilere verdiği demeçte, eski başbakanın kan nakli aldığını söyledi. Eski Tokyo valisi Yoichi Masuzoe daha önce bir tweet'te Bay Abe'nin kardiyopulmoner tutuklama durumunda olduğunu söylemişti. Bu terim genellikle Japonya'da bir ölüm resmi olarak onaylanmadan önce kullanılır.

Görgü tanıkları büyük silahlı adamı görüyor

Saldırı gerçekleştiğinde Bay Abe, Nara'daki bir siyasi aday için bir yol kavşağında güdük bir konuşma yapıyordu. Görgü tanıkları, büyük bir silah olarak tanımladıkları şeyi taşıyan ve Bay Abe'ye arkadan iki kez ateş eden bir adam gördüklerini söyledi. Güvenlik görevlileri, kaçmaya teşebbüs etmeyen saldırganı gözaltına aldı ve bildirildiğine göre el yapımı bir silah olan silahını ele geçirdi.