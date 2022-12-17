Son dakika: SGK-SSK ve Bağ-kur emekli maaşı kaç para oldu? Yeni emekli maaşları bu sabah açıklandı! 7.500 TL

Son dakika: Yeni emekli maaşları bu sabah açıklandı! 7.500 TL... SGK-SSK ve Bağ-kur emekli maaşı kaç para oldu? Çalışma hayatında belirli gün sayısı, yaş sınırı ve prim gününü dolduran herkes emeli olmaya hak kazanıyor ve yaptığı hizmetin karşılığında aylık ödeme alarak rahat ve huzurlu bir hayat sürüyor. Emeklilere verilen maaşlar yılda iki kere olmak üzere enflasyon oranlarına göre zamlanıyor böyle emeklilerin alım gücü piyasa değerlerinin altına düşmemiş oluyor.

En Düşük Maaş Ne Kadar Olacak

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan enflasyon oranı yüzde 78 civarındaydı. Yani aylık yüzde 4’ün üzerinde bir enflasyon artışı olduğunu söylemek mümkün. Son aylarda herhangi bir düşüş olmazsa değişim yüzdesi yüzde 45 civarında olacaktır.

Bu durumda memurların maaşlarının yüzde 40 oranında emeklilerin maaşı ise yüzde 30’un üzerinde zamlanması gereklidir. Yapılan tahminler doğru çıkarsa en düşük emekli maaşı 3,500 TL’nin üzerine çıkacaktır.

En düşük memur aylığı ise 6,000 TL’nin üzerine çıkacaktır. Tabi maaşların yükselmesinde memur ve emeklilerin kıdemler, dereceleri, bulundukları pozisyonlar oldukça önemlidir. Buna göre birçok memur ve emekli çok daha yüksek maaşlara kavuşacaktır.

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