Son Dakika SGK Haberi: SGK Tarafından 2 Maaş Birden Verilecek

SGK Tarafından 2 Maç Birden Verilecek: Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından kimsenin bilmediği bir kampanya başlatıldı. Çift Maaş almaya hak kazanmak için şahsi olarak, kurumlar üzerinden, yazılı bir şekilde başvurularını yerine getirilmesi şartı aranmaktadır.

Konu hakkında bir takım verilere sahip olmadıklarından dolayı birden fazla vatandaş geçim sıkıntısı çektiği görülmektedir. Kadınlara özellikle tanımlanmış olan çift maaş hakkında yararlananlar ise devlet tarafından aylık bir şekilde ödemeleri hesaplarına yatırılmaktadır.

SSK'dan Çift Maaş

Kadınlara çift maaş uygulaması devlet tarafından uzun bir süreden bu yana devam ettirilmektedir. Aynı zamanda açıklanmış maaşların alımları için tarihsel açıdan herhangi bir şekilde sınırlandırma olmayacaktır. Kadınların maddi açıdan yetersizlikleri devam ettiği süre içerisinde ödemelerini aylık bir şekilde alabilmektedir. Açıklaması yapılacak olan maaşlar ile birlikte diğer maaşlarda olduğu gibi yıllık şekilde güncellemeler gerçekleştirilecektir. Böylelikle maaşların durağan şekilde kalmadığı gibi enflasyonun altında kalması gibi durumlarında önüne geçilecektir. Kadınlara tanımlanmakta olan maaşlar genel olarak SGK çalışması devam eden anne, baba,eşlerin vefatından sonra temin edildiği bilinmektedir.

Daha önceden de belirtilmiş olduğu gibi bu tür maaşların geçerli şekilde başvurularının yapılabilmesi oldukça öneme sahiptir. Salgın döneminde meydana gelen vefatlardan sonra maaş taleplerinde herkes bulunma hakkına sahiptir. Söz konusu hassas nokta ise vefat eden kişinin SGK bünyesinde herhangi bir şekilde iş görüp görmemesi durumudur.

SGK İşçi Maaş Alma Şartları Nelerdir?

Duruma göre SGK tarafından verilen çift maaş alma şartları farklılık gösterebilmektedir. Fakat genel açıdan şartlar resmi internet sitesi üzerinden kabul görmektedir. SGK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı bünyesinde yararlanan kişilerin vefatı sonrasında alınabilmesi söz konusudur. Fakat söz konusu sistem herkes tarafından talep edilebilmesi mümkün değildir. Çünkü kişilerce söz konusu aldıkları emekli maaşları var ise bunların kesileceği konusunda bir kuşku duymaktadır. Ancak uygulamada söz konusu bu şartlar görülmemektedir. Kadın ya da erkek fark etmeksizin vefat eden eşleri sonrasında emekli aylıkları kendilerine bağlanabilmektedir. Ancak mevcut şartları taşıyor olması göz önünde bulundurulması gerekir. Gerektiği şekilde şartları taşımış olan kadınlar dul ve yetim aylığı, Ölüm aylığı gibi farklı ek ödemeler alabilmektedir.