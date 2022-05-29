Son Dakika: Salı gününe kadar emekliye 5000 TL ödeme olacak! Listeye bakarak onay alın

Emekliye müjdeli haber! Emekli olan vatandaşlar ₺5.000'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek salı gününe kadar en düşük faiz oranlarından yararlanabilecek. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek onay alabileceğiniz bu Kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirdikten hemen sonra sizlere verilecek olan bu krediyi hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırabiliyorsunuz. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak verilecek olan bu kredilerde başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara banka şartlarına uygun olması durumunda Kredi imkanı sunulmaktadır. Emekli olan vatandaşlar Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankaları haricinde özel bankalar üzerinden de başvuru gerçekleştirebilecek ve 5.000 TL'ye kadar kimlikle gelir belgesiz onay alabilecek.

Emekliye 5000 TL Onay

Emekli olan kişiler için 5000 TL'ye kadar onay almak oldukça basit. Emekli vatandaşlar 5000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa 36 ay vadeli olarak verilecek bu kredilerde şartlara uygun olması durumunda 5 dakika içerisinde Kredi sonucu alabilecek. Emekli olan kişiler 5000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsa en yakın banka şubesine giderek işlemlerini kolay bir şekilde yapabiliyor. Kimliğinizle birlikte Ziraat Bankası VakıfBank veya Halkbank şubelerine giderek bankadan maaş almanız durumunda sizlere hemen onay verilecek ve hatta daha yüksek limitlerde de kredi kullanma ihtimali olacaktır.

Denizbank size yapmış olduğu Bu kampanyada Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak sizlere Kredi imkanı sunmaktadır. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak 32 80 numarasına mesaj olarak gönderebilir ve bu krediyi hemen aynı gün içinde kullanabilir.

Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise bankanın internet sitesine girerek buradaki kredi başvuru formunu doldurması yeterli olmaktadır. Emekli maaşınızı Yapı Kredi Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek istiyor kişiler mobil uygulamaya girerek buradan da 7 gün 24 saat başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabilir.

İş Bankası üzerinden de emekli maaşı alan vatandaşlar bankadan mobil uygulaması olan İşCep uygulamasına giriş yaparak Kredi başvurusunda bulunabiliyor. İş Bankası İşCep uygulaması üzerinden yapacağınız Kredi başvurularında gelir belgesiz olarak sizlere işlem yapılırken ilk taksit ödemenizde de 90 gün erteleme yapma imkanı sunulmaktadır.