Son Dakika, Sabah Yayına Girdi, Cumhurbaşkanı Emekliye Müjdeli Haberi Duyurdu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından emeklilere ilişkin bir son dakika duyurusu yapıldı. Emekli olan vatandaşlara verilecek olan kampanya kapsamında kamu bankaları da aktif bir rol alacak. Emekliler için kamu bankalarından 100.000 TL'ye kadar bir emekli kredisi verilecek. Bu kampanyada yer alacak bankalar ise Ziraat Bankası, VakıfBank ve de Halkbank olarak karşımıza çıkıyor. Bu hafta itibariyle başlatılması planlanan kampanyada devlet destekli bir uygulama yapılacak ve yalnızca emeklilere verilecek. Emeklilere verilecek olan 100.000 TL emekli kredi kampanyasına katılım ise bazı şartlara tabii olacak.

Devlet destekli olarak verilmesi netleştirilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan kredi kampanyasına katılım sağlamak isteyen emekli vatandaşlar hangi bankadan kredi başvurusunda bulunacaksa ve alacaksa aynı bankadan da emekli maaşını alması gereklidir. Emekli maaşlarını bu bankalardan alan emekliler hem borç kapatma hem de emekli kredisini şart olmadan alabileceklerdir.

Ziraat Bankası'nın 100 Bin TL Emekli Kredisi Duyurusu

Emekli vatandaşların en sık tercih ettiği kamu bankalarının başında gelen Ziraat Bankası devlet destekli kredileri vatandaşlar ile buluşturan ilk bankalar arasında yer almaktadır. Ziraat Bankası, 100 bin TL'ye varan ihtiyaç kredisini emeklilere yönelik olarak resmi internet sitesinde de duyurdu.

Ziraat Bankası üzerinden emeklilere özel ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekli vatandaşlar, 100 bin TL'ye varan orandaki krediler için onay almak istiyorlar ise bankanın şubelerine başvuru yapabileceklerdir. Bunun haricinde bankanın resmi internet sitesi üzerinden de başvuru yapma imkanları vardır. Başvuru onayı alan emekli müşteriler, 50.000 TL'ye varan kredi miktarı için 36 aylık vade ile 50.000 TL üzerindeki kredilerde de 24 aylık vade seçeneklerini değerlendirebilirler

Vakıfbank Emekli Kredisi

Vakıfbank üzerinden isteyen emekliler de 100 bin TL'ye varan miktarda kredi kullanabileceklerdir. Vakıfbank üzerinden 100 Bin TL’lik emekli ihtiyaç kredisi başvurusunu yapmak isteyen emekli kişiler ise banka şubelerine gidebilir ve yalnızca kimliklerini ve bilgilerini banka yetkilisine verip kredi başvurularını yapabilirler.

Halkbank Emekli Kredisi

Halkbank da emeklilere 100 bin TL'lik kredi veren bankalar arasındadır. Devlet destekli verilen bu kredide, bankanın sunduğu tek şart, emekli maaşının banka üzerinden alınmasıdır. Kredi notu düşük olanlar bile Halkbank üzerinden bu özel krediyi kullanabilir.