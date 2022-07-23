Son Dakika: Rasim Özdenören Kimdir, Neden ve Nasıl Öldü, Kaç Yaşındaydı?

Bir süre önce yoğun bakıma alınan Türk edebiyatının usta yazarları arasında yer alan Rasim Özdenören'den kötü haber geldi. Yoğun bakımda tedavi altına giren Rasim Özdenören'in hayatını kaybettiği bilgisi açıklandı.

Enfeksiyon sebebi ile usta yazar Rasim Özdenören bir yaklaşık olarak bir aydır Ankara Cebeci'de Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altındaydı. 82 yaşında hayatını kaybettiği öğrenilen Türk edebiyatının usta yazarı acı haber ile sevenlerini üzüntüye boğdu. Geçtiğimiz sene Rasim Özdenören'in koronavirüse yakalandığı ve 2 ay süren tedavi sonrasında taburcu edildiği belirtilmişti. Yedi Güzel Adam’ın son temsilcisi, 82 yaşında hastanede hayatını kaybetti.

Rasim Özdenören Kimdir, Kaç Yaşında Öldü?

Kahramanmaraş'ta 20 Mayıs 1940 tarihinde dünyaya gelen usta yazar Rasim Özdenören'in Alaaddin Özdenören isminde ikiz kardeşi vardır. Özdenören küçük yaşlardan itibaren yazmaya ve okumaya çok meraklıydı ve bu merakını ileriki yaşlarda da devam ettirdi. Farklı şehirlerde çocukluk döneminde ikamet eden usta yazar Kahramanmaraş'ta ilk ve ortaöğretimini tamamlamıştır. Bir dönem Tunceli'de ve bir dönem Malatya'da devam eden usta yazar lise mezuniyeti sonrasında ise İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü’nü başarıyla bitirmiştir. Daha sonra 1967 tarihinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tamamlayan usta yazar 1970 tarihinde ise yüksek lisans yapmak ve mesleki hayatına katkıda bulunmak amacıyla Amerika'ya yerleşmiştir. Yaklaşık iki sene boyunca Amerika'da kalan usta yazar daha sonra Türkiye'ye tekrardan dönüş yapmış ve 1971 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı’nda uzman olarak görev almıştır.

1975 tarihinde ise usta yazan Rasim Özdenören Kültür Bakanlığı'nda bakan müşaviri olarak çalışma yapmış ve 3 yıl boyunca da aynı kurumda müfettişlik görevini sürdürmüştür. Yazar olabilmek amacıyla ise daha sonra görevinden ayrılan usta yazar 1980 senesinde Kültür Bakanlığı'nda görevine geri dönmüştür. Yayın Temsil Dairesi Başkanı olan usta yazar alanda sürekli yükselme kaydetmiştir. 1984 senesinde genel sekreter yardımcısı ve 1988'de ise genel sekreter olarak çalışmalar yapmıştır. 2004 yılında ise emekliye ayrılan başarılı isim bugüne kadar çok sayıda ödül almıştır.

Ünlü ismin yazdığı hikayeler bugüne kadar çok sayıda filme uyarlanmış ve yazar film yarışmalarında jüri özel ödül sahibi olmuştur. Rasim Özdenören imza attığı başarılar dolayısıyla çok sayıda ödüle layık görülmüş ve sıklıkla adından söz ettirmiştir.

Türkiye Milli Kültür Vakfı fikir alanında jüri özel ödülü, Türk Yazarlar Birliği Hikaye Ödülü, Necip Fazıl Kısakürek Saygı Ödülü, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ve Türk Yazarlar Birliği Deneme Ödülü gibi çok sayıda ödül almıştır.

Rasim Özdenören Eserleri Nelerdir?

Hastalar ve Işıklar, Çözülme, Destanlar ve Işıklar, Çarpılmışlar, Çok Sesli Bir Ölüm, Gül Yetiştiren Adam, İki Dünya, Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Denize Açılan Kapı, Ruhun Malzemeleri, Kafa Karıştıran Kelimeler, Çapraz İlişkiler, Dış Politika Yazarı, Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı, Yeniden İnanmak, Müslümanca Yaşamak, Acemi Yolcu, Red Yazıları, Yeni Dünya Düzeninin Sefaleti, İpin Ucu, Ben ve Hayat ve Ölüm, Köpekçe Düşünceler, Kuyu, Kent İlişkileri, Hışırtı, Yüzler, Ansızın Yola Çıkmak, Toz, Eşikte Duran İnsan, Yazı, İmge ve Gerçeklik, Düşünsel Duruş, İmkansız Öyküler ve Aşkın Diyalektiği gibi eserleri vardır.