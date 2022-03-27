Son Dakika: Ramazan Ayından Önce Emekliler Sevinecek: 2750 TL İkramiye Ödenecek

Emekli vatandaşların ATM'ye gidip bu parayı almaları mümkün hale gelecek. SSK ve BAĞ-KUR’lu vatandaşlara 5250 TL ödeme yapılacak. Milyonlarca vatandaş açısından promosyon avantajı devam ediyor. Taahhüt süresi bitenler ya da yeni emekli olan vatandaşlar, hangi banka tarafından Ne kadar ödeme yapıldığını öğrenmek istiyor. Bankalar ise bu konuda çeşitli avantajlar ile ön plana çıkmaya çalışıyor. Peki şimdi konuya baktığımızda en yüksek promosyon ödemesi hangi banka daha soru işareti cevabı ve çok daha fazlası haberimizde...

Emekli vatandaşları yakından ilgilendiren promosyon ödemeleri fırsatı kaldığı yerden son sürat devam ediyor. Taahhüt süresi dolanlar ve emekliliğe yeni hak kazananlar hangi banka tarafından ne kadar promosyon ödemesi yapıldığını merak etmeye başladı. Bankalarda çeşitli fırsatlar ön plana sürerek emeklileri kendine çekmeye çalışıyor. Promosyon en az 675 TL'den başlıyor ve bu tutar çeşitli kampanyalar ile 5 bin 250 TL'ye kadar çıkabiliyor. 3 yıl emekli maaşlarını beli bir bankadan söz verip almayı garantileyen emekli vatandaşlara bankalar tarafından çeşitli avantajlar sunuluyor.

2022 Bankalar Emekli Promosyon Tutarları Ne Kadar?

Bankalar ise emekli vatandaşlar açısından çeşitli kampanyalarla yarışmaya devam ediyor. 2750 TL'ye varan promosyon ödemesi verilirken; kimi emeklilerin yakınlarını ve tanıdıklarını getirmeleri halinde kazanç 3000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Emekli vatandaşlara banka promosyonu avantajı devam ediyor. Taban promosyon tutarı 1500 TL'nin altında olan aylıklarda 500 TL ve 1.500 TL 2.500 TL arasında olan aylıklarda 625 TL en son olarak da 2.500 TL nin daha da üzerinde emekli aylığı alan vatandaşlara 750 TL'lik promosyon ödemesi veriliyor.

Yapı Kredi Bankası Ön Plana Çıkıyor

Yapı Kredi Bankası resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre emekli maaşlarının Yapı Kredi Bankası şubelerinden alınması karşılığında ( 36 ay için) 2500 TL ve daha da üzerinde emekli aylığı alan vatandaşlara 2750 TL lik promosyon ödemesi yapılacak.

Genel itibariyle bakıldığında özel bankaların kamu bankalarına göre promosyon ödemelerinin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.