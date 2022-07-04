Son Dakika: QNB Finansbank 30.000 TL SMS İle Kredi Veriyor!

QNB Finansbank üzerinden 30.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların cep telefonları üzerinden SMS atarak, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilecekleri yeni kampanya duyurusu paylaşıldı. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, 30000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar, 3 ay ertelemeli olarak alabilecekleri bu kredilerde, SMS atmaları durumunda sonuçlarını hemen öğrenebilecek. Acil ihtiyaç kredisi kampanyası adı altında verilecek olan bu kredilerde kredi şartlarına uygun olan vatandaşların hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebileceği açıklandı.

SMS ile Başvuru

Sms ile başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, şartları uygun olması durumunda onay almaktadır. QNB Finansbank, SMS ile kredi başvurusunda bulunarak, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilerin banka kredi puanı 1300 ve üzerinde olması, bankalardaki gecikmelerin olmaması, icralık ve avukatlık bir durumunun olmaması durumunda, 18 yaşından büyük ise onay alabilecektir. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden ücretli bir mesaj atarak, ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir.

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilir ve ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden de yapılan kampanya duyurusuyla birlikte kredi kullanacak olan vatandaşların 5 dakika içerisinde sonuçlarını alabilecekleri, nakit kredi kampanyası, ayrıca internet sitesi üzerinden başvuru yapılarak de verilmektedir. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonuçların hemen öğrenebilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi alacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak bu işlemleri de kolay bir şekilde yapabilmektedir.