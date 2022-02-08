Son Dakika PTT ve BİM’den Açıklama Geldi! 750 TL Gıda Yardım Kartı Verilecek

PTT ve BİM’den duyuru geldi. 750 TL’lik gıda yardım kartı dağıtılacak. PTT ve BİM işbirliği ile yardım isteyen bireylere bu kart verilecek. Devlet desteğiyle verilecek yardıma dair bilgiler ise şöyle…

Yardım kartı almak isteyen herkes için yeni bir gelişme BİM ve PTT’den geldi. BİM ve PTT işbirliğinde yardım almayı talep eden bireyler için gıda yardımının gerçekleştirileceği duyurulmuş oldu. BİM ve PTT mağazalarından gıda yardımı alan bireyler, bahsi geçen bu yardımı nasıl alabileceklerini merakla bekliyorlar. Yardımlar, BİM marketleri tarafından verilmiş olacak. Kişilere verilen kartla alışverişle BİM mağazalarından yapılabilecektir. Yardım yapmayı talep ederseniz de gönüllü şekilde BİM marketlerine gidip kendi limitinizi belirleyerek 750 TL’ye varan yardım kartı alabilir, dilediğiniz kişiye hediye edebilmiş olursunuz.

BİM Yardım Kartı Nasıl Alınabilir?

BİM yardım kartından almak isteyen bireyler BİM marketlerine değil belediyeye başvurmalıdır. Muhtarlıklar vasıtasıyla da bu konuya dair detaylı şekilde bilgi alınması mümkündür. BİM marketlerinden alınan yardım kartlarını şehir ve ilçe belediyelerindeki sosyal yardımlaşma kısımlarından hızlıca alabilirsiniz. BİM yardım kartı başvurusunda bulunacak olanlar, sosyal yardımlaşma kurumu bünyesinde kayıtları olması halinde gıda yardımı isteklerinde 750 TL’ye değin verilen bu özel yardımdan diledikleri gibi yararlanabilecektir. BİM marketi yardımlarını yapmak isteyen kişiler de BİM mağazalarından ya da PTT şubelerinden yardım yapmak istediğini belirttiği düzey kadar para yatırıp muhtaç bir aileye gıda yardımında bulunabilecektir. BİM yardım kartı alındığı zaman içinde ne kadar para odluğunu görevli kişi belirtecektir. Verilen bu yardım kartıyla beraber en yakın BİM marketine gidip buradan kuru gıda ve acil gereksinim ürünleri alınabilmiş olacak. Yemek, temizlik, ekmek, süt, şeker, fasulye, nohut, makarna ve pirinç gibi ürünlerle beraber salça, un gibi ürünler de alınabilir. Bu yardım kartının bakiye sorgulama işlemi ise BİM mağazalarından gerçekleştirilebilir. Şayet size yardım kartı verilmişse alışverişten sonra o kartla ödeme yapabilir ve kasiyerden kalanı da öğrenebilirsiniz. BİM yardım kartı yerine yardım çeki alabilirsiniz ama çeki bir kerede harcamanız zorunludur.