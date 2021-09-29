Son Dakika PTT Haberi: PTT ihtiyaç kredisi olarak 30.000 TL nakit vereceğini duyurdu

PTT ihtiyaç kredisi olarak 30.000 TL nakit vereceğini duyurdu. PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak 30 bin TL'ye kadar anında nakit onayı alabilirsiniz.

PTT ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler 30 bin TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorlarsa PTT üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığı ile bu başvuruları yapabilir PTT gişe işlemleri ile kredi hesabı aktarabilir.

PTT ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler 30 bin TL'ye kadar acil nakit imkanından faydalanmak istiyorlarsa, belirtilen Kredi şartlarına uygun olmanız ile birlikte hemen kredinizi 36 ay vadeye kadar kullanabileceksiniz.

PTT ayrıca Kredi notu düşük olan kişilere aktif bank üzerinden kredi kampanyası yaparak düşük kredi notuna da hızlı bir şekilde Kredi onayı veren bankalardan birisidir.

PTT ihtiyaç kredisi 30.000 TL başvuru nasıl yapılır?

PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız ve 30.000 TL almak istiyorsanız SMS atarak hemen aktif bank üzerinden ne kadar kredi onayı alacağınızı görebilirsiniz. PTT ihtiyaç kredisi başvurusu aktif bank aracılığı ile yapacak olan kişiler gelir belgesiz olarak kredi kullanmak istiyorlarsa SMS atarak onay almaları gerekiyor.

Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak 3050 numarasına bu mesajı gönderin. 3050 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu verecek onaylanan krediyi isterseniz PTT şubelerinden isterseniz de PTT'ye gitmeden kullanabileceksiniz.

PTT ihtiyaç kredisi başvurusu ayrıca banka resmi internet sitesi üzerinden de yapılıyor. aktif bank n kolay kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsa internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurabilir onaylanan tutarın ne kadar olduğunu hemen görebilir.