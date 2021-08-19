Son Dakika: PTT Devlet Destekli Ödemelerde Son Gün! Başvuru İmkanı Var

Online başvuru yaparak PTT’nin devlet destekli ödemelerinden faydalanmak için son gün! Başvuru koşullarını sağlayarak online başvuru yapmak yeterli. 0-15 yaş aralığında çocuk sahibi olanların başvuru yapmaları halinde ödeme yapılıyor.

İş arayan vatandaşlara, çalışmayan ev hanımlarına devlet tarafından birçok imkânlar sağlanmaktadır. Bu imkânlara bir yenisi ekleyerek sosyal devlet anlayışını tüm kesimlere yaymak hedefleniyor. Bu anlayışı hayata geçirmek için İŞKUR aracılığı ile yapılan son dakika açıklamasında küçük yaşlarda anne olan vatandaşlara müjdeli haberler verdi. Devlet destekli olan anne projesi adı altında çocuğu olan her anneye alacağı aylık ödeme olarak 2.870 TL tutarda bir ödeme yapmaktadır. 3 aylık bir dönemi kapsayan programda toplamda 8.610 TL bir ödeme yapılacaktır.

İşkur çalışmayan anneleri baz alarak yeni projelere imza atıyor. Kadınların iş hayatında ön plana çıkmasını sağlamak amacı ile ayrıca 0-15 yaş aralığında çocuğu olan çalışmayan annelere maddi anlamda destek sağlamak için proje kapsamında 2.870 TL aylık ödeme yapıyor. Bu destek programı 3 ay süreliğine uygulamaya konmuş olup, günlük olarak 95 TL cep harçlığı imkânı sağlamaktadır. Bunun yanında annelere bakım desteği olarak 400 TL tutarında bir destek de sunmaktadır. Birçok vatandaşın merak ettiği konu PTT destekli bu projeye nasıl başvurulur? Başvuru şartları nelerdir? PTT'den devlet destekli 8.610 TL ödeme ile ilgili koşullar nelerdir?

Çalışma imkânı bulamayan ve 0-15 yaş aralığında çocuk sahibi olan anneler için her ay İŞKUR aracılığı ile devlet 2.870 TL ödeme yapıyor. İş hayatına atılmak isteyen anneler için ayrıca İŞKUR tarafından hizmet verilen destek kurslarına katılma imkânı sunuyor.

Anne Projesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Projeye başvuru yapabilmek için öncelikle İŞKUR kaydının yapılması gerekir. Bulunulan ildeki İŞKUR İl Müdürlüğü’ne gidilerek kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekir. online kayıt imkanı da mevcuttur. Kayıt süreci tamamlandıktan sonra kişiye meslek danışmanı atanır. Anne projesi adı altında kurs imkânlarından faydalanılabilir. Projeye başvuru yapmanın şartları şunlardır;

İŞKUR’a kayıtlı olma

İssiz olunma

Başvuru öncesi 3 ay süre ile işverene bağlı olarak çalışılmaması

İşverenin 1.veya 2. Derecede yakını yada eşi olunmaması

Emekli olunmaması

Başvuru tarihi öncesi son 1 ay için emeklilik ve malullük prim ödemesi yapılmaması

Bu şartları taşıyan ve işsiz olan tüm anneler proje kapsamına dâhildirler. Ayrıca İŞKUR tarafından anneleri iş hayatına bağlamak adına aylık olarak 400 TL çocuk bakım parası imkânı sunar. Kursa devam eden tüm annelere bakım ücreti ödemektedir.