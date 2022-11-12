SON DAKİKA:  Promosyonda Zirve Artış 16.000 TL’sini Almak İsteyenler Acele Etsin

Son zamanlarda bankalar promosyon için birbirleriyle yarış halinde bulunuyordu. Geçtiğimiz günlerde 7000 TL ve 8.000 TL bandında seyreden emekli promosyon kampanyası yapan bankalar arasından birkaç banka ise 16.000 TL kadar promosyon ödemesi yapacağını duyurarak bir ilke imza atmayı başardı. Habere göre emekli maaşını şu an için hala taşımayanlar ve belirli şartları taşıyan kişilerin ilgili bankalara kimliği ile birlikte müracaat etmesi bekleniyor.

Ekonomik krizin hat safhada bulunduğu tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye’de nasibini almış bulunmakta. Düşük olarak dağıtılan emekli maaşlarına destek olmak amacıyla 3 banka kolları sıvadı. Edinilen bilgilere göre 16.000 TL’ye kadar olan promosyon ödemesi tek seferde verilerek tüm vatandaşların ekonomilerine bir nebze olsun rahatlatmak amaçlanıyor.

₺16.000’ye Nasıl Başvurulur

Devlet bankaları ve özel bankaları son zamanlarda emekli maaşlarını yani müşterileri kendine çekme promosyonu adı altında verilen kampanyalara bir yenisini daha ekleyerek Zirve bir ödeme yapmaya kolları sıvadı. Edinilen bilgilere göre ise ortalama olarak 7000 TL civarında seyreden en yüksek promosyon ödemesinin üzerine ilave olarak 16.000 TL gibi bir rakam ödenecek. Daha önce emekli maaşını herhangi bir bankaya taşımamış olan kişiler Bu kampanyadan yararlanabilmektedir.

16.000 TL promosyon ödemesi almaya hak kazanmak için ING Bankası Kuveyt Türk Bankası ve Halk Bankası şubelerine giderek kimlik ile başvurmak mümkün. Bunun için emekli maaşları başka bankadan alınması ve bu bankaları geçildiği takdirde belirli bir yılda maaşı buradan çekme sözü verilmesi gerekiyor. Şu an için bu bankalardan herhangi birinde kalma sözü 3 yıl olarak belirlenmiş durumda.

Promosyon Almak için Belirlenen Şartlar

Bankalar artık eskisi gibi düşük promosyon verme işine son verdiler. Rekabetin giderek arttığı ve promosyon miktarının daha zamanla yükseltildiği şu dönemlerde halen emekli maaşını taşımayanlar yaşadı. Promosyonu en yüksek seviyeden almak için Kuveyt Türk Bankası ING Bankası ve Halkbank şubelerine kimlik ile müracaat etmek ve 3 yıl boyunca emekli maaşını başvurulan bankalardan alma sözü vermek yeterli şartları kapsıyor.

Ekonominin kötü olduğu şu son günlerde ilk maaştan sonra alınacak olan 16.000 TL banka promosyonu sayesinde emeklilerin bir nebze olsun cebi rahatlayacak. Bunun için daha öncesinde yani kısa bir süre içinde başka bir bankaya geçiş yapıp promosyon almama şartı da önemli bir ayrıntı olarak haberde yer alıyor.