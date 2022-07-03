Son Dakika: Pazar Sabahı Duyuruldu! Sadece Emekli Değil, Çalışanlarda Artık 11.000 TL Ödeme Alacak.

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada 11.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere 36 ay vadeli olarak işlem yapılarak kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlanmaktadır. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri hızlı bir şekilde alabilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularını gerçekleştirecek olan kişileri hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlanmaktadır. En yakın banka şubesine giderek işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilerin sadece emekli değil, sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda da hem kamu bankalarından hem de özel bankaları üzerinden onay alacağını söyleyebiliriz.

Ziraat Bankası

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar alacakları bu kredileriyle birlikte hızlı bir şekilde banka şubelerine giderek ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Kamu bankası Ziraat Bankası üzerinden başvurularınızı sadece banka şubelerine giderek değil, internet bankacılığını ve internet sitesi üzerindeki başvuru formunu kullanarak da yapabilirsiniz. 11000 TL'ye kadar ödeme almanız durumunda sizlere, Ziraat Bankası, 36 ay vadeli düşük faizli kredi imkanı sağlayacaktır.

Yapı Kredi Bankası

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak çok basit. Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte özellikle SMS ile kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlara 11000 TL'ye kadar krediyi gelir belgesiz olarak veriyor. Sms ile Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz, Bireysel, yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın aylık gelirinizi de yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına gönderin. yapılacak olan başvurular sonrasında kredi ihtiyacına göre, sizlere işlem yapılacak ve onaylanan tutar aynı gün içinde hesabınıza yatacaktır.

Banka hesabı olan vatandaşlar ise internet bankacılığı uygulamasını kullanarak ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabiliyor. Banka hesabınız üzerinden alacağınız internet şifresiyle birlikte bankanın mobil uygulamasını cep telefonunuza veya tablet'inize indirdikten sonra ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir, onaylanan krediyi yine aynı gün içinde hesabınıza yatırarak kullanabilirsiniz. Bankaların güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız, resmi internet sitelerine giriş yaparak işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz.