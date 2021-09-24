Son Dakika: Para İsteyenlere 5.000 TL Nakit Destek Başladı, Sabahtan İtibaren Başvurular Alınıyor

5 bin TL destek ödemesi başladı. 5000 TL'ye kadar destek ödemesi almak isteyenler bankalar üzerinden başvuru yaparak 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilecekler. Son dakika kampanyası olarak bankalar üzerinden verilen bu destek ödemeleri özellikle acil ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşterilere internet bankacılığı aracılığı ile hızlı bir şekilde kullanılacaktır. 5000 TL'ye kadar destek ödemesi almak istiyorsanız kampanya yapan bankaların kredi şartlarına uygun olmanız ile birlikte başvuru yapmanız itibarıyla hemen onay alabilecek onaylanan tutarı da hemen hesabınıza aktarabileceksiniz.

Ziraat Bankası 5000 TL destek ödemesi

Ziraat Bankası üzerinden hesabı olan müşteriler 5000 TL'ye kadar destek ödemesi alabilecek. Ziraat Bankası banka hesabınız üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte Ziraat bankası'nın mobil uygulamasına giriş yapabilir veya resmi internet sitesi üzerinden internet şubesine giriş yapabilirsiniz. Ziraat Bankası internet bankacılığı şifreniz ile birlikte giriş yaptıktan hemen sonra krediler menüsüne gelerek buradan 5000 TL acil nakit destek kredi ödemesi için başvuru yapabilirsiniz. 5000 TL'ye kadar verilecek olan bu destek ödemelerinde kredi onayı alan müşteriler Ziraat Bankası hesaplarına onaylanan tutar kadar kredilerini 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemelerinde de 3 ay ertelemeli olarak yatırabileceklerdir.

Garanti Bankası 5000 TL destek ödemesi

5000 TL kredi veren bankalar dan bir tanesi olan Garanti Bankası kendi bankası'nda hesabı olan müşterilerine 36 ay vadeye kadar hızlı bir şekilde destek vermektedir. 5000 TL ve üzerinde destek ödemesi almak isteyen kişiler de bu Garanti bankası'nın mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan kredileri de kendi Garanti Bankası hesaplarına aktarabilir. Garanti Bankası 5000 TL'ye kadar vermiş olduğu bu krediler de kredi notu 1200 ve üzerinde olan müşterilere destek imkanı sağlamaktadır.

Yapı Kredi Bankası 5000 TL destek ödemesi

Yapı Kredi Bankası 5000 TL'ye kadar destek ödemesi kampanyasına katılan bankalardan birisidir. Yapı Kredi Bankası üzerinden 5000 TL destek ödemesi başvurusu yapmak istiyorsanız banka hesabınız üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte hemen işlem yapabilir ve sonucunu hemen öğrenebilirsiniz. Yapı Kredi Bankası 5000 TL'ye kadar vermiş olduğu bu destek ödemelerinde 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemelerinde de 90 gün ertelemeli olarak müşterilerine destek imkanı sağlamaktadır. Yapı Kredi Bankası üzerinden ayrıca SMS atarak da ne kadar kredi onayı alabileceğinizi görebilirsiniz. 4411 numarasına bireysel t.c. kimlik ve aylık gelir yazarak gönderirseniz 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucu gelecek onaylanan tutar kadar kredinizin ne kadar olduğu sizlere gösterilecektir.