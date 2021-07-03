Son Dakika Özel Haber: Kamu Bankası Gece Gizli Kampanyasını Duyurdu, Anında Onay Verilecek, Bilenler Kullanacak

Son dakika olarak dün gece yarısı itibariyle yeni bir kampanya başladı. Özellikle hafta sonu dahil 7 gün 24 saat kredi kullanacaksınız. Halkbank üzerinden yapılan bu kampanya, son dakika haberi olarak ajanslara düştü. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilere, Halkbank 10.000 TL'ye kadar onay veriyor. 10.000 TL'ye kadar verilecek olan onaylı kredilerde, banka hemen sizlerin bu krediyi hesabına yatıracağından bahsetti. Gece yarısı itibariyle başlayan kampanyaya Halkbank müşterisi olanlar bu hafta sonu, olmayanlarda hafta içi hesap açtıktan sonra başvuru yapabilecekler. Özellikle acil ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenlere harika bir haber olarak görülüyor. Kamu bankası Halkbank, çalışan ve emekli olan herkese bu krediyi verecek.

Halkbank Kampanyası Başladı

Halkbank üzerinden kampanyaya katılacak olan kişilere, uygun faizlerle krediler verilecek. İhtiyaç kredisi kampanyası olarak yapılan bu kampanya, Halkbank'ın devlet destekli faiz oranları ile müşterilere sunulacak. İhtiyaç kredisi kampanyası olarak başlatılan bu kampanya, 36 ay vade ve 3 ay ertelemeli verilecek. Kredi kullanacak kişiler, uygun faiz oranları ile yapacakları bu kampanyanın detaylarını ve şartlarını merak ediyorlar. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenler, bu kampanya detaylarını internet sitesinden de öğrenebilirler.

Halkbank Başvuru Şartları Belli Oldu

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler için banka kredi başvuru şartları belli oldu. Banka uygun faizlerle kredi imkanı sunuyor. İhtiyaç kredisi olarak verilecek bu kredilerde bankalar, müşterilerine anında kredi imkanı sunacak. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler 18 ile 65 yaş arasında olması gerekmektedir. 10.000 TL kredi ayrıca mobil uygulamadan verileceği için banka hesabınızın olması ve bu hesaba bağlı internet bankacılığı şifrenizin olması gerekiyor. Kredi alacak kişi TC KİMLİK numarası olan TC vatandaşı olması ve bankalardaki kredi sicili temiz olması gerekmektedir. Emekli olanlar, bu bankadan maaş alıyorsa, bu kampanyaya katılabilir. Aksi durumda kredi notunun çok yüksek olması ve banka hesabı olması durumunda kredi kullanacaksınız.

Halkbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Halkbank yaptığı bu kampanya ile birlikte, başvuruları almaya mobil uygulamasından başladı. Halkbank mobil uygulaması üzerinden başvuru yapacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar onay alırsa, hemen aynı dakika içinde kredilerini hesaplarına atabileceklerdir. Halkbank mobil uygulama haricinde, bankanın resmi internet sitesi üzerinden internet bankacılığına giriş yaparak buradan da kredi başvurusu yapılabilecektir. Halkbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katıldığınızda, sizlere hızlı ve anında sonuç verilecektir. İlk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme ile işlem yapılan bu kampanyalarda, banka hızlı ve anında kredi onayı verecektir.