Son Dakika Önemli Banka Haberi: Bu Bankalardan Hemen Kredi Yapılandırması Başladı

Bu Bankalardan Hemen Kredi Yapılandırması Başladı. Sizlerde ödeyemediğiniz kredileri bu bankalardan yapılandırma yapabilirsiniz. Bankalardan hızlı bir şekilde nasıl yapılandırma yapabilirsiniz, yazımızda bulabilirsiniz. İşte detaylar...

Banka kredi yapılandırması, bankalardaki daha önce aldığınız ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredilerinde ödeme sıkıntısı yaşayan veya faiz oranlarındaki yükseklik sebebiyle yüksek taksit ödeyen kişilerin tercih ettiği bir kredi modelidir. Her banka bu sisteme fazla yanaşmaz. Genel olarak ödenmeyen kredi kartı için bankalar yapılandırma yapmaktadırlar. Bu sebeple krediler içinde bu yapılandırmanın yapılması beklenmektedir. Ama bazı bankalar, kendi bankalarından aldığınız kredilerde sizlere bu yapılandırma fırsatını vermektedir. 24 ay vadeye kadar yapılan bu yapılandırma da ayrıca 3 ay vade ertelemeli ilk taksit ödemesini de ayarlayabileceksiniz. Sizlere şimdi hangi bankalardan yapılandırma yapabilirsiniz, bunun bilgilerini vereceğiz. İşte detaylar...

Akbank Kredi Yapılandırması Başvurusu

Akbank 24 ay vadeye kadar, kendi bankasından aldığınız ihtiyaç kredilerinde yapılandırma yapmaktadır. Bunun için aldığınız ihtiyaç kredisinde 1 ay ödememe olması gerekiyor. Eğer düzenli kredi borçlarınızı ödüyorsanız, banka size yapılandırma yapmayacaktır. Kredi borcunu düzensiz ödeyen ve sürekli gecikmeli giden kişiler, kredi notu düştüğü için banka kredi sicilini düzeltmek amacıyla bu şekilde bir kampanya yapmaktadır. 20.000 TL'ye kadar verilen bu kredilerde 24 ay vade yapabilirsiniz. Kredi aldığınız Akbank şubesine giderek bu yapılandırma için başvuruda bulunabilirsiniz. Kredi değerlendirmesini genel müdürlük yapacaktır.

Vakıfbank Kredi Yapılandırması Başvurusu

Vakıfbank, hem ihtiyaç kredilerinde hem de konut kredilerinde yapılandırma yapmaktadır. Güncel faiz oranları ile birlikte verilen bu kredi yapılandırmaları Vakıfbank şubelerinden yapılmaktadır. Size en yakın banka şubesine giderek veya kredi kullanımı yaptığınız şubelere giderek 36 ay vadeye kadar bu yapılandırmalardan faydalanabilirsiniz. Vakıfbank ayrıca kredi kartı borcu olan kişilere de kredi kartı borç kapatma kredisi veren bankalardan birisidir.

Garanti Yapılandırma Kredisi Başvurusu

Garanti BBVA üzerinden de yapılandırma yaparak kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bu bankada kullandığınız ihtiyaç kredilerinde eğer ödeme sıkıntısı yaşıyorsanız, banka size tekrardan bir yapılandırma fırsatı verecektir. Bu yapılandırma da hemen kalan borcunuz hesaplanacak ve krediniz ona göre kullandırılacaktır. Garanti BBVA şubelerinden yapacağınız bu başvuru sonrasında 1 gün içinde yapılandırma sonucu sizlere verilecektir.