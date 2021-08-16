Son Dakika: Ödemeler Bu Akşam Başlıyor, İhtiyaç Sahiplerine 3000 TL Verilecek

3 ay ertelemeli 3000 TL kredi kampanyası başladı. Üç ay ertelemeli ve 3000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız vereceğimiz bankalar üzerinden hızlı bir şekilde kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

3000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler de banka kredi notunun uygun olması durumunda kredi onayı alabilirler. Alacağınız kredi onayından sonra gelir belgesi vermeden bankalardan isterseniz kimlikle isterseniz de internet bankacılığını kullanarak şubelere gitmeden 3000 TL ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. 3000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşteriler 36 ay vadeye kadar işlem yapabilir ve ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapabilir. Bu vade sayısı üzerinde bir vade yapılmamaktadır. Şimdi sizlere kredi şartlarına uygun olmanız durumunda hangi bankalardan 3000 TL krediyi anında alabilirsiniz bu konu hakkında bilgiler verelim.

Akbank 3000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden 3 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Banka müşterilerine Akbank Direkt uygulamasından veya bankanın kendi SMS kredi servisinden işlem yaparak kredi veriyor. Kredi başvurusu yapmak için SMS atacaksınız. Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı 44 25 Numarasını gönderin. Bu mesajı gönderdikten sonra krediniz onaylanacak ve onaylı olan krediyi banka şubesinden kullanabileceksiniz. Akbank Direkt uygulaması kullanıyorsanız da şubelere gitmeden 3000 TL kredi anında hesabınıza atabiliyorsunuz.

ING Bank 3000 TL kredi başvurusu

3000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler bankanın internet bankacılığına girerek buradan mobil uygulama üzerinden kredi başvurusunu yapabilir. Kredi onay aldıktan sonra 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli krediye hesabınıza atabilirsiniz. Ayrıca bankanın resmi internet sitesinden kredi başvurunuzu yapabiliyorsunuz.

DenizBank 3000 TL kredi başvurusu

SMS ile 3 bin TL kredi başvurusu yapmak istiyorsanız cep telefonunuzu mesaj kısmına girerek buraya KREDİM yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazdıktan sonra 32/80 numarasına bu mesajı gönderin. TC. kimlik numaranızı doğru yazdığınızdan emin olun. Kredi başvurusu yaptıktan sonra beş dakika içerisinde sizlere mesaj atılan cep telefonuna ne kadar onay alacağınız söylenecektir. Onaylı mesaj ile birlikte en yakın DenizBank şubesine giderek kimliğiniz ile kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yaptıktan sonra sizlere 36 ay vade ve 3 ay erteleme imkanı ile birlikte ne kadar faiz oranı ile kredi kullanacağınıza söylenecektir.