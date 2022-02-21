Son Dakika: Nakit İhtiyacı Olanlar! Faturalı Hatlara 10 000 ile 20 000 TL Ödeme…

Nakit İhtiyacı Olanlar! Faturalı Hatlara 10 000 ile 20 000 TL Ödeme…Her geçen gün zorlaşan ekonomik şartlar vatandaşların birçoğunu kredi almaya zorluyor. Bunun yanı sıra, kredi veren bankalar vatandaşlardan bazı şartları yerine getirmesini istiyor. Uygun olmayan vatandaşlar ise kredi imkânından faydalanamıyor. Kredi kullanmak isteyenler alternatif yol olarak faturalı kredi imkânını kullanıyor.

Fatura Hattı Kredi İmkânı

Artık faturalı hat ile kredili para bulma imkânı mevcut. Bankalara kredi başvurusu yapmasın rağmen kredi kullanamayan vatandaşlar, farklı para bulma yöntemlerine yöneldi. Son günlerde birçok vatandaş, Vodafone, Türkcell ve Türk Telekom hatlarına sahip olan kişilere kredi imkânı sunuyor. Kredi notu düşük olanlar, bankalar tarafından kredi alabilecek. Kredi notu düşük olanların tercih ettiği bu yöntem yanlış olarak lans edildi. Temeli sağlam olmayan bir düşüncedir.

Telefon ve tabletler, üç operatör tarafından birden fazla taksit ile satışından oluşan bir yöntem birçok kişi tarafından tercih ediliyor.

Faturalı Hattan Kredi Başvurusu

Türk Telekom firması, cep telefonu satışlarında kredi kartı ile cep telefonuna geçişi yasakladı. 48 ay vadeli cep telefonu alımlarını teklif etmek için araştırmalar yapıyor. Türk Telekom firmasından çağrı almak isteyen birçok kişi bu tür kredileri tercih etti.

Kredi imkânından faydalanabilmek için, faturaların düzenli bir şekilde ödenmesi gerekir. Yapılan ödemeden sonra fatura alındığında 24 saat ile 48 ay vadeli ödeme seçenekleri sunuluyor. Türk Telekom firması tarafından uygulamaya koyulan kampanyada kredi tutarı 10 bin TL olarak belirlendi.

Faturalı Hatlara Kredi (Telefonla Alım Satım) Koşulları

Faturalı hatlardan alım satım yaparak acil nakde dönüştürmek isteyenlerin faturalı hatlarda kredi çekme yöntemine uygun olması gerekmektedir. Bu koşulları sıralayacak olursak;

· 2 yıllık konut ve profesyonel telefon aboneliği · 2 yıl veya daha uzun süreli bir İnternet aboneliği · Kişinin adına kayıtlı faturalı hat · Aynı hattı en az 6 ay kullanmak · Aynı faturayı 2 yıl kullanmak

Noktalar yetersizse, telefon alamazsınız ve başka bir cihaza yönlendirilebilirsiniz. Faturalı hat, maaş bordrosu, resmi kefil vb.