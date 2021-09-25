Son Dakika: Milyonlarca Emekliye Müjdeli Haber! 1000 TL Ödeme…

Milyonlarca emekliye önemli haber. Son dakika müjdesi. Emekli olanları hesaplarına eksik yatan tutarlar ödenmeye başladı… Emeklileri sunulan kampanyalar içinde nakit avans ve artı para ödemeleri ile ilgili olarak bazı tutarlar eksik ödendi.

Emekliler ile ilgili son dakika haberi geldi. Eksik yapılan ödemeler hesaplara yatırılıyor. Son dakika haberi olarak emekli vatandaşların hesaplarına 1000 TL yatırılıyor. Eksik ödenen paralar hesaplara yatmaya başladı. Nakit avans ve artı para kampanyasında eksik olarak ödenen tutarların ödenmesine başlandı. Ayrıca emeklilere kredi notuna göre 1000 TL ile 10000 TL arasında ödeme gerçekleşiyor.

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlara bu tutarlar emekli maaşlarına yansıtılarak ödeniyor. Yapılan başvuru sonucu istenilen tutarda para alınmadı ise en az bir dönem ödeme gerçekleşti ise limit yükseltimi 1000 TL ye kadar çıkabiliyor.

Ziraat Bankası'ndan Nakit Avans Kampanyası

Kamu hizmeti olarak hizmet sunan Ziraat Bankası kendi bankalarından emekli maaşı alanlara artı para hizmeti ile promosyon hizmeti sunuyor. Bu hizmetlerden faydalanmak için bankanın mobil hizmeti kullanılabilir.

Nakit avans için başvuru yapıldığında, banka değerlendirme sonucu artı para hesabındaki limiti yükseltecektir. Vatandaşlar 1000 TL ve üzerinde bir limit yüklediklerinde, düşük limit ile karşılaşır ise bir dönem ödeme yapma koşulu ile artı para limiti arttırabilir. Limit artırma işlemi için Ziraat Bankası’nın mobil uygulamasına giriş yapılabilir.

Emekliye Nakit Avans Vakıfbank Geldi

Nakit avans konusunda emekliyi düşünen Vakıfbank’tan nakit avans imkânı. Emekli maaşını banka üzerinden alanlar artı para için başvuru yapabilirler. Daha önceden artı para almayan emekli vatandaşlar limitlerini yükseltebilecekler. Limit yükseltme işlemi değerlendirildikten sonra onaylanan limit hesaplarına aktarılır. Vakıfbank’tan emekli maaşı alan vatandaşlar maaşlarının 22 katı kadar ihtiyaç kredisi çekebilecek.

Emekliyi Nakit Avans Konusunda Denizbank Unutmadı

Emekli maaşını Denizbank’tan alanlar mobil uyguluma üzerinden nakit avans başvurusu yapabilir. Yapılan başvuru sonucu kısa sürede kişiye dönüş yapılır. Denizbank emekli olanlara yüksek limitle para hizmeti sunmaktadır. Her üç bankada emekli vatandaşları unutmayarak kampanyalar aracılığı ile nakit konusunda desteklemektedir.