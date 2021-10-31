Son Dakika: Meclisten Geçti: Asgari Ücrete Flaş Tahmin, AGİ Dahil 3460 TL

Asgari Ücrete Flaş Tahmin ! AGİ Dahil 3460 TL. Yabancı ülkelerde çalışan oranlarını incelediğimizde bir çok Avrupa ülkesinde asgari ücret ile çalışanların oranı toplan çalışanların arasında yüzde 5 -6 gibi bir puana sahiptir.

Ülkemizde ortalama 15 milyon çalışan bulunmaktadır. Bu çalışan nüfus içerisinde %50 ‘ si asgari ücrete tabii olarak çalışmaktadır. Sene sonunun yaklaşmasıyla birlikte bütçeler ve yapılacak zam oranları belirlenmektedir.

Son Dakika

Özellikle yılın son 3 ayına girildiğinde plan bütçe komisyonları toplanır, kabine toplanır bir sonraki yıl için bakanlıklara ayrılan bütçeler ve maaşlar belirlenir. Ülke genelinde yaklaşık olarak 6-7 milyon kişinin maaşı asgari ücrettir.

6-7 Milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücrete dair ilk tahminler alınmaya başlandı. Merkez bankasının yıl sonuna doğru enflasyonu 4.5 puan arttırmasıyla birlikte 19 u aşan enflasyon maaş zamlarında etkili olacaktır. Evli ve çalışanlara verilen AGİ yani Aile Geçim İndirimi maaşa ek olarak verilen ödenektir.

Milyonlarca insanı ilgilendiren bu haber

Maaş üstüne eklenerek kişinin hesabına aktarılır. Aile geçim inidirimi yani AGİ kişinin medeni durumuna, çocuk sayısına göre değişen tutarlarda maaşa yansır. Burada bekar erkeklere yatan AGİ 2021 yılı için 268,31 TL iken Evli ve eşi çalışmayan çocuksuz erkekler için 321,97 TL, evli eşi çalışmayan 5 çocuğu olan erkekler için 456,12 TLdir.

Kulislerden edinilen bilgilere göre asgari ücreti 3460 TL olması ön görüldü. TÜİK ‘ in açıkladığı verilere göre son 6 aya göre enflasyon oranına bağlı olarak maaş hesaplamaları yapılmaya başlandı. Geçen yıla benzer puanlarda artış yaşanması koşuluyla asgari ücret ortalama 3460 TL olarak hesaplandı.

Milyonlarca insanı ilgilendiren bu haber 2022 yılı için ön görü yani tahminde ibarettir. Genel olarak gıda, barınma, yakacak kömür, odun, doğalgaz, elektrik, su bir çok giderelere gelen zammın yanında bir nebze olsun asgari ücreti iyileştirmeyi amaçlayan asgari ücret zamları 5 milyon çalışanın yanı sıra onların ailelerini de ilgilendirmektedir. 5 milyon kişinin 4 kişilik bir ailesi olduğunu düşünürsek ortaya 20 milyon kişi asgari ücret ile geçimini sağlamaktadır. Bu koşullar, artan eğitim masrafları göz önüne alındığında asgari ücrete tahminlerimizden çok daha iyi bir oranda zam yapılmasını dileriz ve herkese geçim kolaylığı dileriz.