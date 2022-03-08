Son dakika! Meclisten geçti! 5000 TL ödeme almak isteyenler oturdukları yerden onay alacak

Vatandaşların dört gözle beklediği haber nihayet meclisin onayından geçti ve uygulamaya konuluyor. 5.000 TL’lik ödemeler hakkında detaylı ve de sevindirici bilgiler gelmeye başladı. Bu konuda nakit ihtiyacı yaşayan vatandaşlar için 5.000 TL’ye kadar olan nakit ödemeler hızlı bir şekilde ödenmeye başlayacak.

5000 TL olarak açıklanan önemli ödemeleri almak isteyen vatandaşların taşıması gereken önemli bir şart, kendilerinin emekli olması ya da asgari ücretli olarak çalışmakta olması şartıdır. Bu koşulların taşınıyor olması halinde kamu bankaları aracılığı ile artı para olacak şekilde nakit avans limiti başvuruları yapılabilecektir.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar kamu bankaları olarak hizmet veren halk Vakıfbank, ziraat bankası ve Halkbank aracılığı ile alacakları artı para tutarlarına kişisel banka hesapları üzerine alacaklardır ve bu tutarları bekleme olmadan hemen kullanabileceklerdir. Devlet destekli olarak verilecek söz konusu bu kredi acil olarak nakit ihtiyacı yaşayan vatandaşlara özel olarak düzenlenmiştir ve bu kampanyaya başvuru yapmadan ödemeler yapılamamaktadır.

Ziraat Bankası başlattı!

Ülkemizde kamu bankası olarak faaliyet gösteren bankalar arasında ilk sırada gelen Ziraat Bankası nakit ihtiyacı yaşayan vatandaşların bu sorunu giderebilmek adına başvurabilecekleri ilk banka olarak akla gelmektedir. Bu ödemeyi alabilmek için Ziraat Bankasını tercih edecek vatandaşlar için bu banka üzerinde banka hesaplarının olması gerekmektedir. Banka hesaplarının yanında bir de internet bankacılığı şifresi ile mobil uygulama ya da internet sitesi üzerinden de başvuru işlemleri yapılabilmektedir. Nakit ihtiyaçları için ilk tercih edilen banka olan Ziraat, bireysel ihtiyaç kredi ürünleri sunabildiği gibi müşterilerine hızlı nakit avans ya da artı hesap gibi uygulamalar da sunmaktadır.

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ödenecek!

Vakıfbank ve Halkbank da ziraat Bankası’ndan sonra kan bankası olarak faaliyet gösteren onu da gelen bankalar arasında yer almaktadır. Bu iki banka üzerinden söz konusu kampanyalı krediye başvurabilmek için bankaların mobil uygulamaları ya da müşteri hizmetleri iletişim numarası ile iletişime geçerek başvuru işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Eğer bu bankalarda kişisel banka hesabı var ise banka şubesine giderek bu şekilde de hızlı bir başvuru işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Kredili mevduat hesabı olarak yapılacak bu başvurularda 5000 TL limitinde artı para doğrudan banka hesabına aktarılacaktır.