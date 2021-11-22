Son Dakika, Meclisten Asgari Ücretli Çalışanlara Müjde Geldi, 50.000 TL Nakit Başladı

Asgari ücretle çalışan vatandaşlara Meclisten geçen karar ile kamu bankaları tarafından 50.000 TL nakit verileceği onayı geldi. Ekonomik sıkıntı yaşayan ve bankalara borçlarını düzenli olarak ödeyemeyen asgari ücretle çalışan vatandaşlara 6 ay ertelemeli 50.000 TL borçlarını kapatmaları için nakit imkanı sağlanacak. Kamu bankaları aracılığı ile verilecek olan Bu kampanyada Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank Kendi resmi internet siteleri üzerinden de hem başvuru alıyor hem de kampanya detayları hakkında bilgiler veriyor. Kamu bankalarının başlatmış olduğu bu kampanya ile bitki zamanlarda kamu destekli ve bazı özel bankalar tarafından da yapılacağı konuşuluyor. Vatandaşlara destek olmak amaçlı verilecek olan 50.000 TL nakit kampanyasına başvurular internet üzerinden yapılıyor.

Ziraat Bankası Asgari ücretle çalışanlara 50.000 TL 36 ay vadeli nakit ödüyor

Bankalara borcu olanların kredi başvurusu yapabilecekleri ve düşük faiz oranları ile kredi kullanabilecekleri Ziraat Bankası 50.000 TL'ye kadar diğer bankalardaki ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı kapatan bir kampanya başlattı. Devlet destekli olarak başlatılan bu kampanyaya katılmak isteyen kişiler 50.000 TL onay alabilirler. Ziraat Bankası internet sitesine girerek ihtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilir veya size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Emekli olan sigortalı olarak çalışan ve devlet memuru olan kişilerde bu kampanyaya katılabiliyor.

Vakıfbank'tan Müjde geldi

Vakıfbank devlet destekli olarak başlatmış olduğu Asgari ücretli olanlara 50.000 TL nakit kampanyasına başvuru almaya başladı. 36 ay vadeye kadar verilecek olan bu krediler de asgari ücretli olarak çalışan kişilerin son iş yerinde en az 6 aydır çalışıyor olması banka tarafından istenecek. Vakıfbank resmi internet sitesi üzerinden veya mobil uygulama üzerinden başvuru yapabileceğiniz gibi 50.000 TL diğer bankadaki borçlarımızı kapatmak için kredi kullanmak istiyorsanız 36 ay vadeye kadar banka şubeleri üzerinden de kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Vakıfbank gibi Halkbank tarafından da yapılan bu kampanyaya aynı şartlara uygun olmanız durumunda başvuru gerçekleştirebilir ve devlet destekli diğer bankadaki tüm borçlarınızı tek bir bankaya toplayabilirsiniz.