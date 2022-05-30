Son Dakika Maske zorunluluğu tamamen kalktı mı? Nerede maske takmak zorunlu?

Son Dakika Maske takma zorunluluğu sürüyor mu? Maske takmak nerede zorunlu nerede değil merak ediliyor!

Otobüsler ve toplu taşıma da maske takmak zorunlu mu?

Gün itibariyle otobüs ve toplu taşıma da maska takma zorunluluğu kaldırıldı. Artık otobüs ve toplu taşıma da maske takmak zorunlu değil. Vaka sayıların ve ölümlerin düşmesiyle otobüs, münibüs, metro ve tüm toplu taşımalarda maske takmak zorunlu değil!

Maske nerede zorunlu?

Gün itibariyle maske takmak sadece hastanelerde zorunlu. Tüm hastanelerde maske takma zorunluluğu sürüyor!

Başka hangi yasaklar kaldı!

An itibariyle Türkiye'de hastanede maske takmak dışında, saat 01 itibariyle müzik yasağı sürüyor. Müzik yasağı ve hastanelerde maske takma yasağı dışında Türkiye'de herhangi bir yasak bulunmuyor.