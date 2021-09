Son Dakika: Maaşınızın 24 Katı Destek Veriliyor, SGK Duyurdu

SGK'dan gençlere devlet destekli yardım parası verileceği duyurusu bir çok ailenin ve yuva kurmak isteyenlerin rahat bir nefes alması için büyük bir adım oldu. SGK kurumu üzerinden evlenmek isteyen gençlere son maaşlarının 24 katı destek parası hesaplarına yatırılacağı açıklandı. Evlenme ödeneği olarak bilinen bu paranın Anne veya Babasından yetim maaşı alan bayanlara ödendiği de önemli not olarak açıklamaya ekleyen SGK ölüm aylığı alırken evlenenler son maşalarının 24 katını alarak maaşınızı keseceğini açıkladı. Ayrıca evlenmek isteyen erkek bireylere ödenek sağlanmadığını da belirtelim.

350 milyon TL bütçeyi Evlenmek isteyen gençlere ayrıldığı belirtilmektedir. Muhtaç ve kriterlere uyan her bayan birey bu ödenekten yararlanabilir. Evlendikten sonra kesilecek olan bu maaşı son olarak 24 kat fazla alarak son maaşınızı çekmiş olacaksınız.

Düğün masraflarında veya ihtiyacınız olan her türlü masrafınızda kullanabilmeniz adına Devlet son yardım paranızı bu şekilde düğün yapacak olan bayanlar adına yardımda bulunuyor. Başvuru yapmak isteyenler SGK kurumlarına giderek başvuru yapabilirler.

Sadece 1 kereliğine yapılacak olan bu destek 750 TL olan yetim maaşını son kez 18 bin TL olarak alacaklar. Yani anne ve babasına bağlı olarak yetim maaşı alan kız çocuğu devletten bu maaşın 24 katını tek seferde alıp her ay kesinti yaşayacak.

Bu sayede düğün hayali olan genç kızlarımız tüm ihtiyaçlarını tek çatıda toplayıp ihtiyaçlarını karşılama imkanı sağlanacak. Devletten alınan bu yardım için belirli şartlar bulunduğu ve bu şartları karşılamayan kişilerin alamayacağı duyuruldu. Yani kişi eğer erkek çocuğu ve yetim maaşı almıyor ise bu ödenekten yarar alamaz. Bir nevi kredi türünde olup alan kişinin her ay düzenli olarak verilen maaşından kesinti yaşayacağına dair bilgiler verildi.

Düğün Yardımı İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Ödenek ancak kişi için en önemli nokta ödenek alacak kişinin kız çocuğu olmasıdır. Yani başvuru yapacak kişi erkek olur ise başvurusu derhal reddedilir. Bununla birlikte bu ödenek devlet tarafından verildiği için kişinin her ay düzenli olarak devletten aldığı bir maaşının bulunması gerekir. Bu maaş türü ise yetim maaşıdır. Kişi anne veya babası nedeni ile yetim maaşı alıyor ise bu sayede kısa sürede başvuru yapabilir. E-devlet yada PTT binalarına giderek gerekli başvuruları yapıp her ay aldığı yetim maaşının 24 katını tek seferde alabilir. Ancak verilen bu miktar kredi türü gibi olduğundan her ay düzenli olarak maaşından kesilir.