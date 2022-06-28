Son dakika! Kurban Bayramı ödemeleri bu akşam başlıyor

Kurban Bayramı için nakit ihtiyacı olan vatandaşlara kampanya yapan kamu bankalarından ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için hızlı bir şekilde sonuç verileceği açıklandı. Kamu bankaları yapmış olduğu Bu kampanyada Kurban bayramı'na kadar başvuru yapacak olan vatandaşlara ilk kredi taksit ödemesini de 3 ay erteleme yaparak sonbaharda ödemenize olanak sağlayacaktır.

Uzun vadelerde kredi kullanmak isteyen kişilerin tercih ettiği ve düşük faiz oranları ile kredi alabileceğiniz Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte Kurban bayramında kredi onayı vereceğini açıkladı. Kurban bayramında özellikle banka şubeleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların bayram günü bile kredi başvurusunda bulunarak internet bankacılığı üzerinden ihtiyaçları olması durumunda 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli Kredi alacağını açıkladı.

Başvurular nasıl yapılıyor?

Ziraat Bankası başta olmak üzere Halkbank ve Vakıfbank üzerinden de Kurban Bayramı kredisi kampanyasına katılarak 50.000 TL kredi almak isteyen vatandaşlar şartlara uygun olması durumunda hızlı bir şekilde kredi onayından faydalanmaktadır. 36 ay vadeye kadar kullanabileceğiniz bu kredilerde Kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar 3 ay ertelemeli olarak kredi imkânından faydalanabiliyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank kredi başvurusu için banka şubeleri haricinde internet bankacılığını kullanmanızı önermektedir.

Banka hesabınızın olması durumunda internet bankacılığı üzerinden ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve hızlı bir şekilde kredinizi kullanabileceksiniz. Bankaların internet bankacılığı üzerinden kullanacağınız krediler de gelir belgesiz masrafsız ve en düşük faiz oranlarından yararlanacağınızı da bilmeniz gerekiyor.