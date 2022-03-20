Son Dakika: Kredi Notu Düşük Olanlara iş Bankası 15.000 TL Veriyor

Bugün İş Bankası resmi internet sayfası üzerinden yapılan bir son dakika açıklamasına göre, kredi notu düşük olup da bankalardan kredi çekemeyen vatandaşlara 15.000 TL'lik nakit ödemesi iş Bankası tarafından yapılacak.

İş Bankası internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen duyurular ile beraber başvuru işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlar, Sadece 5 dakika içinde kredi neticesini öğrenebilecek.

İş Bankası İhtiyaç Kredisi Müracaat İşlemleri Nasıl Yapılır?

Acil nakit paraya sıkışan vatandaşlar, kendilerine en yakın iş Bankası şubesine gitmek sureti ile ihtiyaç kredisi müracaat işlemlerini yapabilir. 36 aylık vade seçeneği şeklinde 15.000 TL'lik kredinin kullanılması böylelikle mümkün olmaktadır. İhtiyaç kredisi başvurusu işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlar, banka şubelerine giderken kimlik kartları ile gelir belgelerini de yanlarında getirmeleri gerekir.

Emekli vatandaşlar, bu kredileri kullanmak istemeleri halinde emekli maaşlarını İş Bankası'na taşıyarak daha yüksek limitler de kredi alabilir. Banka, yalnızca ihtiyaç kredisi şekilde değil aynı zamanda kredi kullanacak olan vatandaşların çok daha yüksek limitler de kredi almaları açısından çeşitli kampanyalar düzenlemektedir. Bireysel müşteri olan diğer müşteriler ise başvuru işlemlerini gerçekleştirerek, Bu banka üzerinden anında işlemi gerçekleştirebilir. Banka hesaplarının bulunması halinde İş Bankası, mobil uygulamaya erişim sağlayarak buradan ihtiyaç kredisi müracaat işlemlerini yaparak onay alınması durumunda bankaya gitmeden kredi kullanmayı mümkün hale getiriyor.

Eğer ki sizin de kredi notunuz düşük ise ve diğer bankalardan kredi çekemiyor iseniz ancak yine de nakit paraya ihtiyaç duyuyorsanız Türkiye'nin önde gelen özel bankaları arasında yer alan DenizBank'ın şubesine giderek kredi başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz gibi diğer taraftan mobil bankacılık ve internet bankacılığı sistemlerini kullanıyorsanız cep telefonunuzdan ya da mobil cihazlarınızdan erişim sağlayarak, DenizBank'ın sunmuş olduğu bu harika kredi başvurusunu yapabilirsiniz. Böylelikle onay verilmesi halinde yine aynı şekilde kimlik kartınız ile beraber herhangi bir Deniz Bankası şubesine giderek onay verilen tutarı çekebileceğiniz gibi mobil bankacılık ve internet bankacılığı sistemlerini kullanıyorsanız internet bankacılığı şifresi mobil bankacılık sistemini erişim sarıldıktan sonra söz konusu onay verilen tutarı mobil bir şekilde Denizbank hesabınıza aktarabilir ve böylelikle nakit ihtiyacınızı giderebilirsiniz.