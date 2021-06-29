Son Dakika, Kredi Kartlarına 50.000 TL Nakit Yükleniyor, Kredi Kartı Olan Kişilere Müjdeli Haber Verildi

Bankalar, sürekli olarak güncel kampanyalarını sürdürüyorlar. Kredi ve kredi kartı kullanan kişiler içinde yeni destekler geliyor. Bu destekleri bankalar vermektedir. Bankalar kredi kartı kullanan kişilerin, limiti ne olursa olsun, düzenli ödemeleri olması durumunda hemen 50.000 TL hesaplarına nakit yatırıyor. 50.000 TL'ye kadar yatırılan bu nakit, hafta sonu olsa bile hemen sizlerin hesabına yatacaktır. Kredi kartına yatacak olan 50.000 TL nakit için başvuru yapmanız gerekiyor.

Pandemi döneminde sıkıntı yaşayan müşteriler, belirli şartlara uygun olması durumunda, kredi kartını düzenli ödüyorsa, Pandemi destek için verilen bu nakitlerden alabileceklerdir. Bankalar verdikleri nakit destekleri, 50.000 TL'ye kadar veriyor. 50.000 TL kredi olarak verilecek bu destekler, hem kamu hem de özel bankaların yaptığı bir kampanyadır. Bankalar internet siteleri ve banka şubelerindeki astıkları ilanlar ile birlikte, bu kredilerin başladığını resmen duyurdu. Kredi almak isteyenler, bankalara başvuru yaparak hemen ne kadar onay alabileceklerdir, görebilirler.

Akbank'tan Kart Kullananlara 50.000 TL Destek

Akbank üzerinden kredi kartı kullanan veya başka banka kredi kartını kullanan ve düzenli ödeyen kişiler, Akbank üzerinden 50 bin TL başvurusu yapabileceklerdir. Akbank müşterisi olan kişiler, Akbank Direkt uygulamasına girerek, kredi başvurusu yapabilir ve kredi kartı hesaplarına 50.000 TL'ye kadar onay alabilirler. Alacağınız 50.000 TL ihtiyaç kredisi olarak verilecek ve banka 36 ay vadeye kadar bu işlemleri yapacaktır. İhtiyaç kredisi kampanyası olarak verilen bu kredilerde, Akbank ayrıca SMS ile de başvuru alıyor. Banka yaptığı reklamlarda, SMS ile hemen sonuç alabilceğinizi söylüyor. Akbank kredi başvurusu için Kredi TC KİMLİK yazarak 4425 numarasına mesaj atabilirsiniz.

Denizbank Bonus Kartlılara, 50.000 TL Ödüyor

Denizbank üzerinden bonus kartı olan kişilere 50.000 TL destek ödemesi yapılıyor. Destek ödemelerini mobil uygulama üzerinden yapıyorsunuz. 50.000 TL destek ödemesi alacak kişiler, kredi notuna göre faiz oranlarından faydalanmaktadırlar. 50.000 TL destek alacak kişiler, kredi aldıklarında 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilirler. Banka hesabı olmayan kişiler ise Denizbank üzerinden SMS atarak hemen kredi kartı üzerinden başvuru yapabilir. Kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak 3280 numarasına gönderin. Kredi sonucu uygun olan kişiler, kredilerini hemen hesaplarına atabileceklerdir.

Ziraat Bankası'da başlıyor

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden de bu kredi kampanyasına katılabiliyorsunuz. Banka uygun faiz oranları ile birlikte, hemen sonuç verecektir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi alacak kişiler, kredi kartını düzenli kullanıyorsa, 50.000 TL'ye kadar Ziraat Mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabileceklerdir. Ziraat Bankası ve Ziraat katılım bankası üzerinden yapılan bu kampanya ile birlikte, hızlı ve anında kredi sonucu verilecek 36 ay vadeye kadar kredi kullandırılacaktır. Ziraat Bankası müşterisi olmayanlar ise, banka şubelerine giderek başvuru yapabiliyorlar. Ziraat Bankası, uygun faiz oranları ile birlikte, kredilerini hemen alabileceklerdir.

Yapı Kredi Bankası'ndan Hemen Sonuç Verilecek

Yapı kredi bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler, uygun faizlerle bu kredileri alabilmeleri için banka kredi notunun uygun olması gerekiyor. Kredi sonucu uygun olan kişiler, Yapı Kredi Bankası kredi kartı alması ve kullanması durumunda, 50.000 TL'ye kadar kendi hesaplarına para atabileceklerdir. SMS ile de başvuru yapılacak olan Yapı Kredi Bankası kredisinde, banka 36 ay vadeye kadar müşterilerine kredi imkanı sunacaktır. Onaylanan kredileri banka şubelerine gitmeden hesabınıza atarak da işlem yapabileceksiniz. Yapı Kredi Bankası ayrıca SMS ile de kredi notu yüksek olan kişilere, kredi verecek. Bireysel TC KİMLİk ve aylık gelir, aralarda boşluk olacak şekilde yazıp, 4411 numarasına mesaj atarsanız, kredi başvurusu yapmış olacak ve Yapı kredi bankası üzerinden onay almış olacaksınız.